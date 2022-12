WM 2022: England gegen Senegal heute live im TV und im Stream

Von: Sascha Mehr

England trifft am Achtelfinale auf den Senegal. © IMAGO/Marcio Machado/SPP

Bei der WM 2022 treffen im Achtelfinale England und der Senegal aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar - Das Achtelfinale steht an bei der WM 2022 in Katar und England bekommt es mit dem Senegal zu tun. Die Briten sicherten sich souverän den Sieg in ihrer Gruppe und wollen nun auch durch die K.o.-Phase stürmen. Der Senegal wird aber eine schwierige Aufgabe, denn auch ohne den verletzten Superstar Sadio Mane zeigten die Afrikaner attraktiven und erfolgreichen Fußball.

WM 2022: England und der Senegal wollen ins Viertelfinale

Bislang ohne Treffer geblieben bei dieser WM ist Harry Kane. „Ich würde es lieben, mit zwei oder drei Toren hier zu sitzen. Aber gut, so ist es. Wir haben die Gruppenphase gemeistert. Ich fühle mich richtig gut, nun in die K.o.-Runde zu gehen“, sagte Kane bei einer Pressekonferenz vor der Partie gegen den Senegal. „Das wird ein harter Test. Aber hier spielst du nun mal gegen die besten Teams der Welt“. so der 29-Jährige weiter.

Es wird ein enges Spiel erwartet zwischen England und dem Senegal, das durchaus in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen gehen könnte. „Unser Ziel ist ein Sieg in 90 Minuten. Wir müssen aber auch bereit für 120 Minuten sein und ich glaube, das sind wir“, sagte England-Coach Gareth Southgate. Doch auch für eine Entscheidung vom Punkt wären die Briten gerüstet. „Wir sind vorbereitet. Wir sind einem Prozess gefolgt. Wir haben zwei von drei Elfmeterschießen in meiner Amtszeit gewonnen“, gibt sich Southgate selbstbewusst.

Anpfiff des Spiels zwischen England und dem Senegal bei der WM 2022 ist am Sonntag, 4. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: England gegen Senegal live im Free-TV?

Das Achtelfinale zwischen England und dem Senegal am Sonntag, 04.12.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Die Übertragungsrechte teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 16 Spiele während der WM 2022.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 16 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: England gegen Senegal live bei Magenta TV

Die Partie zwischen England und dem Senegal am Sonntag, 04.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr.

. Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: England gegen Senegal im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen England und dem Senegal am Sonntag, 04.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass England gegen den Senegal dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

