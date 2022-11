WM 2022: Ecuador gegen Senegal live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Senegal will auch gegen Ecuador wieder jubeln. © Ayman Aref/imago

Am Dienstag (29. November) fällt in der Gruppe A die Entscheidung. Ecuador trifft auf Senegal. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Doha - Am dritten und letzten Gruppenspieltag bei der WM 2022 fallen die Entscheidungen. Wer schafft es ins Achtelfinale der WM 2022? In der Gruppe A muss Senegal gegen Ecuador gewinnen, wenn sie die K.o.-Phase erreichen wollen, ein Unentschieden würde wahrscheinlich nicht reichen. Denn sowohl Ecuador als auch die Niederlande haben bereits vier Punkte, ein Sieg der Niederlande gegen Katar ist wohl relativ sicher. Deshalb müsste Senegal gewinnen, um weiter bei der Weltmeisterschaft dabei zu sein.

Ecuador ließ beim 2:0-Erfolg im Eröffnungsspiel gegen Katar nichts anbrennen und setzten spätestens beim 1:1-Remis gegen die Niederlande ein Ausrufezeichen hinter den Achtelfinal-Ambitionen. Es dürfte also ein harter Kampf um die K.o.-Phase werden – und ein Duell auf Augenhöhe.

WM 2022: Bitterer Ausfall für Senegal

Besonders bitter für Senegal ist bei der WM 2022 sicher der Ausfall von Superstar Sadio Mané, der sich kurz vor der Weltmeisterschaft verletzte und deshalb nicht bei dem Turnier mitwirken kann. Die Afrikaner wollen trotzdem zeigen, dass sie es ohne ihn ebenfalls schaffen können.

Anpfiff des Spiels zwischen Ecuador und Senegal bei der WM 2022 ist am Dienstag, 29. November 2022, um 16 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Ecuador gegen Senegal live im Free-TV der ARD

Das entscheidende Gruppenspiel der Gruppe A zwischen Ecuador und Senegal am Dienstag, 29.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 15.10 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 16 Uhr.

WM 2022: Ecuador gegen Senegal live im Stream der ARD

Die Partie zwischen Ecuador gegen Senegal am Dienstag (29.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Ecuador gegen Senegal live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Ecuador und Senegal am Dienstag, 29.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 16 Uhr.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.