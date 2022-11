WM 2022: Flick nominiert DFB-Team – Bekanntgabe live im TV und Live-Stream

Am Donnerstag kann die DFB-Kaderbekanntgabe von Hansi Flick für die WM 2022 live im TV verfolgt werden.

Nationalmannschaft

Am Donnerstag (10. November) benennt Hansi Flick das finale DFB-Team für die WM 2022. So sehen Sie die Bekanntgabe live im TV und Live-Stream.

Frankfurt – In zwölf Tagen beginnt die WM 2022 in Katar. Schon seit einigen Monaten wird mit Spannung erwartet, welche 26 Spieler im finalen DFB-Team stehen werden. Bundestrainer Hansi Flick hatte bereits Ende Oktober bei der Fifa einen vorläufigen Kader eingereicht, am Donnerstag (10. November) wird er nun seine endgültige Entscheidung bekannt geben.

Während einige Spieler schon ihr WM-Ticket sicher haben, ist die Liste derer, die es noch ins DFB-Team schaffen könnten, lang. Namen wie Niclas Füllkrug, Mats Hummels oder Mario Götze wurden in den letzten Wochen häufig genannt. Vor allem Götze und Füllkrug, deren Nominierung vor wenigen Monaten noch als echte Überraschung hätte gewertet werden können, sind dieser nun näher denn je.

WM 2022: Reicht es für Niclas Füllkrug und Mario Götze?

Denn Füllkrug beweist bei Werder Bremen einen wahnsinnigen Torriecher und ist aktuell einer der besten Torschützen der Bundesliga, während Götze die Geschicke im Mittelfeld von Eintracht Frankfurt mit tollen Ideen lenkt und der SGE somit gefährliche Chancen kreiert. Zwei Spieler, die Bundestrainer Hansi Flick bei der WM 2022 in Katar sicher gut gebrauchen könnte.

Für alle Fußball-Enthusiasten gibt es gute Neuigkeiten: Die Bekanntgabe des DFB-Kaders wird live im TV übertragen. Wir sagen Ihnen, wie sie die Pressekonferenz mit Hansi Flick sehen können.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Pressekonferenz zur Kader-Bekanntgabe des DFB-Teams live und in voller Länge bei Sky Sport News

überträgt die Pressekonferenz zur Kader-Bekanntgabe des DFB-Teams live und in voller Länge bei Sky Sport News Die Übertragung beginnt um 12 Uhr, dann soll auch die Pressekonferenz mit Hansi Flick starten

Um Sky Sport News sehen zu können, benötigen Sie ein Abo

Darüber hinaus kann die Pressekonferenz live und in voller Länge auf skysport.de verfolgt werden.

Ein Abo ist dafür nicht notwendig

Darüber hinaus kann die Kader-Bekanntgabe des DFB-Teams auch über die Sky-Sport-App live angeschaut werden

