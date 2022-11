WM 2022: Hier sehen Sie Deutschland gegen Spanien live im TV und Stream

Bei der WM 2022 kommt es zum Duell Deutschland gegen Spanien. © IMAGO/John Patrick Fletcher

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe E Deutschland und Spanien aufeinander. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Katar - Deutschland hat nach der Auftaktpleite gegen Japan bereits am 2. Spieltag der WM 2022 in Katar ein Endspiel. Sollte es gegen Spanien keinen Sieg geben, wird es wahrscheinlich nichts mit dem Achtelfinale. „Wir haben die Qualität, um zu gewinnen“, sagte Hansi Flick. In einer Krisensitzung haben der Bundestrainer und die 26 deutschen Spieler den Turnierfehlstart gegen Japan nach eigenen Angaben intensiv und hart in der Sache aufgearbeitet. „Jeder weiß, was nach dem Meeting Sache ist“, sagte Offensivspieler Kai Havertz anschließend.

WM 2022: Deutschland gegen Spanien unter Druck

Offen ist weiterhin, ob Leroy Sane mitwirken kann. Gegen Japan reichte es nicht für einen Einsatz des Offensivspielers, er trainierte nun aber zumindest wieder teilweise mit seinen Teamkollegen. Sein rechtes Knie war von einem Tapeverband gestützt. Wie der DFB mitteilte, absolvierte der Profi des FC Bayern München aber nicht das ganze Training. Ob es für das Spanien-Spiel reicht, wird sich wohl kurzfristig entscheiden.

Spanien, das Costa Rica 7:0 wegfegte, geht selbstbewusst und hoch motiviert in das Spiel gegen die DFB-Auswahl. „Deutschland steckt in einer komplizierten Situation. Für sie geht es nur um den Sieg. Und wenn wir gewinnen, sind wir weiter. Deswegen wird es ein Finale“, sagte Dani Olmo bei Radio Marca. „Das Traumdebüt müssen wir jetzt abhaken. Für mich wird es etwas ganz Spezielles sein, gegen Deutschland zu spielen“, so der Mittelfeldspieler weiter, der in der Bundesliga bei RB Leipzig unter Vertrag steht.

Anpfiff des Spiels zwischen Deutschland und Spanien bei der WM 2022 ist am Sonntag, 27. November 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Deutschland gegen Spanien live im Free-TV des ZDF

WM 2021: Deutschland gegen Spanien im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Deutschland und Spanien am Sonntag (27.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

WM 2022: Deutschland gegen Spanien live bei Magenta TV

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

WM 2022: Deutschland gegen Spanien im Live-Stream von Magenta TV

