WM 2022: Deutschland gegen Costa Rica jetzt live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die DFB-Auswahl trifft auf Costa Rica. © IMAGO/ULMER

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe E Deutschland und Costa Rica aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Stream.

Katar - Im letzten Gruppenspiel der WM in Katar trifft Deutschland auf Costa Rica. Der DFB-Auswahl hilft nur ein Sieg, um noch Chancen aufs Weiterkommen zu haben. Selbst dann benötigt es aber Schützenhilfe von Spanien, die gegen Japan spielen und nicht verlieren dürfen.

WM 2022: Deutschland gegen Costa Rica gefordert

Bundestrainer Hansi Flick lässt sich bei der Aufstellung gegen Costa Rica nicht in die Karten schauen, macht Leroy San aber Hoffnung auf einen Einsatz in der Startelf. „Er hat keine Probleme, auch er ist, wie so viele andere, eine gute Option für dieses Spiel“, so Flick. Sane könnte im letzten Vorrundenspiel der Fußball-Nationalmannschaft gegen Costa Rica sein 50. Länderspiel bestreiten.

Costa Rica wird ebenfalls ums Achtelfinale kämpfen. „Wir werden uns teuer verkaufen und wir werden wie die Stiere kämpfen, um unserem Land viel Glück und Freude zu bereiten“, sagte Torhüter Keylor Navas dem Kölner Stadtanzeiger. Niclas Füllkrug, Hoffnungsträger im DFB-Team, warnt vor dem kommenden Gegner: „Costa Rica hat bis jetzt zwei Gesichter gezeigt. Im zweiten Spiel waren sie unangenehm und hatten ein besseres Positionsspiel.“

Anpfiff des Spiels zwischen Deutschland und Costa Rica bei der WM 2022 ist am Donnerstag, 1. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Deutschland gegen Costa Rica live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen Deutschland und Costa Rica am Donnerstag, 01.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV der ARD übertragen.

WM 2021: Deutschland gegen Costa Rica im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Deutschland und Costa Rica am Donnerstag (01.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

WM 2022: Deutschland gegen Costa Rica live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Deutschland und Costa Rica am Donnerstag, 01.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Deutschland gegen Costa Rica im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Deutschland und Costa Rica am Donnerstag, 01.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

(smr)