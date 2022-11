WM 2022: Dänemark gegen Tunesien heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Christian Eriksen ist nach seinem Zusammenbruch bei der EM 2021 bei der WM 2022 wieder mit Dänemark dabei. © Ulrik Pedersen/imago

Für Dänemark beginnt die WM 2022 am Dienstag (21. November) mit dem Spiel gegen Tunesien. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Al-Rayyan - Für die dänische Nationalmannschaft startet die WM 2022 in Katar am Dienstag (21. November) mit dem Spiel gegen Tunesien. Wie bereits bei der EM 2021 gilt die Mannschaft dabei wieder als einer der Geheimfavoriten auf den Titel. Im ersten Spiel sind die Dänen definitiv die Favoriten auf den Sieg, anschließend warten noch die Duelle gegen Weltmeister Frankreich und Australien. Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

Die Mannschaft aus Dänemark gilt allgemein als schwer zu bespielen und dürfte auch in der Gruppe D eine aussichtsreiche Position haben. Das Team von Kasper Hjulmand zog im vergangenen Jahr bei der Europameisterschaft ins Halbfinale ein, scheiterte da nur knapp an England. Bei der WM 2022 wollen die Dänen nun wieder angreifen und machen sich Hoffnungen auf den Titel.

WM 2022: Dänemark kam noch nie über Viertelfinale bei Weltmeisterschaft hinaus

Bei einer Weltmeisterschaft kam die dänische Nationalmannschaft allerdings noch nie über das Viertelfinale hinaus, in der Weltrangliste steht Dänemark allerdings auf aktuell auf Platz zehn und hofft, bei der WM 2022 auf den großen Coup. Die tunesische Nationalmannschaft kam bei einer WM noch nie über die Vorrunde hinaus, auch in diesem Jahr dürfte es angesichts der Konkurrenz in der Gruppe D mit Frankreich und Dänemark schwierig werden.

Anpfiff des Spiels zwischen Dänemark und Tunesien bei der WM 2022 ist am Dienstag, 22. November 2022, um 14 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Dänemark gegen Tunesien heute live im Free-TV des ZDF

Das erste Gruppenspiel der Gruppe D zwischen Dänemark und Tunesien am Dienstag, 22.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

Anstoß der Partie ist um 14 Uhr.

Die Partie zwischen Dänemark und Tunesien am Dienstag (22.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am Dienstag (22.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Dänemark gegen Tunesien heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Dänemark und Tunesien am Dienstag, 22.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

