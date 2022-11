WM 2022: Brasilien gegen Schweiz heute live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Neymar wird das Spiel zwischen Brasilien und der Schweiz verpassen. © Jorge Martinez/imago

Für Brasilien geht es im zweiten Gruppenspiel bei der WM 2022 gegen die Schweiz. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Doha - Bei der WM 2022 ist der zweite Gruppenspieltag in vollem Gange. In der Gruppe G treffen am Montag (28. November) Brasilien und die Schweiz aufeinander. Beide Mannschaften konnten am ersten Spieltag drei Punkte sammeln. Sollte eine der beiden Mannschaft als Sieger vom Platz gehen, wäre das Achtelfinale sicher – ein Ziel, das sowohl Brasilien als auch die Schweiz verfolgen dürften.

Für Brasilien war das Auftaktspiel bei der WM 2022 Licht und Schatten. Der 2:0-Erfolg gegen Serbien ist natürlich positiv zu bewerten, in der 79. Minute musste jedoch Superstar Neymar verletzungsbedingt das Feld verlassen. Nach dem Spiel sah man ihn mit dick geschwollenem Knöchel auf der Bank der Brasilianer sitzen, gegen die Schweiz wird er auf jeden Fall ausfallen. Ob er noch weitere Spiele verpasst, ist noch unbekannt.

WM 2022: Schweiz hat alle Chancen auf das Achtelfinale

Der Schweiz gelang mit dem 1:0-Erfolg gegen Kamerun bei der WM 2022 ein Auftakt nach Maß. Mit einem Sieg könnte sich die Nati bereits vorzeitig für das Achtelfinale qualifizieren, ein einfaches Spiel gegen Rekordweltmeister Brasilien wird das aber sicher nicht.

Anpfiff des Spiels zwischen Brasilien und der Schweiz bei der WM 2022 ist am Montag, 28. November 2022, um 17 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Brasilien gegen Schweiz heute live im Free-TV der ARD

Das Gruppenspiel der Gruppe G zwischen Brasilien und der Schweiz am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 16.45 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 17 Uhr.

WM 2022: Brasilien gegen Schweiz heute live im Stream der ARD

Die Partie zwischen Brasilien und der Schweiz am Montag (28.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Brasilien gegen Schweiz heute live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Brasilien und der Schweiz am Montag, 28.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 17 Uhr.

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.