WM 2022: Brasilien gegen Südkorea heute live im TV und Stream

Brasilien trifft im WM-Achtelfinale auf Südkorea. © IMAGO/Foto Olimpik

Bei der WM 2022 treffen Brasilien und Südkorea im Achtelfinale aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Katar - Brasilien und Südkorea duellieren sich im Achtelfinale der WM in Katar und spielen um einen Platz im Viertelfinale. Die Südamerikaner, die zu den Titelkandidaten gehören, gehen als klarer Favorit in die Partie gegen die Asiaten, die in letzter Sekunde ihr Spiel gegen Portugal gewinnen konnten und sich dadurch für die K.o.-Phase qualifizierten. Gegen Brasilien soll nun die nächsten Überraschung gelingen.

WM 2022: Brasilien und Südkorea kämpfen ums Viertelfinale

Eine positive Nachricht gibt es für Brasilien schon vor dem Anpfiff. Superstar Neymar steht den Brasilianern im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft wieder zur Verfügung. Auf die entsprechende Frage eines Journalisten antwortete Nationaltrainer Tite in Doha knapp: „Ja.“ Offen ist aber noch, ob der Offensivspieler gegen Südkorea direkt wieder in der Startelf stehen wird oder erst einmal auf der Bank Platz nimmt.

Südkorea ist nicht besonders froh, dass Neymar wieder mitmischt. „Wir hätten es lieber ohne Neymar gehabt“, bestätigte Trainer Paulo Bento, der die kurzen Pausen zwischen den WM-Spielen kritisierte. „Es ist nicht fair, jedes Spiel nach nur 72 Stunden spielen zu müssen. Wir müssen es akzeptieren, wenn die FIFA es so entscheidet. Brasilien hat einen Vorteil, weil sie im letzten Gruppenspiel viele Spieler schonen konnten. Das war bei uns nicht möglich“, so Bento.

Anpfiff des Spiels zwischen Brasilien und Südkorea bei der WM 2022 ist am Montag, 5. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Brasilien gegen Südkorea live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen Brasilien und Südkorea am Montag, 05.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

WM 2021: Brasilien gegen Südkorea im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Brasilien und Südkorea am Montag (05.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Brasilien gegen Südkorea live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Brasilien und Südkorea am Montag, 05.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr.

Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Brasilien gegen Südkorea im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Brasilien und Südkorea am Montag, 05.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Brasilien gegen Südkorea dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

