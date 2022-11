WM 2022: Brasilien gegen Serbien jetzt live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM kommt es zum Duell Brasilien gegen Serbien. © IMAGO/Eurasia Sport Images

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe H Brasilien und Serbien aufeinander. So sehen Sie die Partie jetzt live im TV und im Live-Stream.

Katar - Mit Brasilien greift ein weiterer Favorit erstmals ins Geschehen ein bei der WM in Katar. „Wir sind bereit, eine große WM zu spielen. Klar, der Titel ist weit weg. Aber träumen kostet nichts“, sagte Kapitän Thiago Silva. Große Hoffnungen liegen auf Superstar Neymar. „Er ist hier auf einem sehr guten Niveau angekommen. 2018 war das noch anders“, so Thiago Silva weiter. In Russland schied Brasilien damals in Viertelfinale aus.

WM 2022: Brasilien gegen Serbien gefordert

Der Druck aus der Heimat ist groß für Brasilien, die letztmals 2022 den Titel gewinnen konnte. Trainer Tite stört das aber nicht. „Wir haben eine schöne Fußballhistorie, und natürlich geht damit auch Druck einher. Brasilien ist ein Land, das verrückt ist nach Fußball. Aber es ist gut zu träumen, und wir träumen davon, die WM zu gewinnen“, so der Coach der Selecao.

Bei Serbien droht mit Filip Kostic einer der Leistungsträger auszufallen. „99 Prozent der Aufstellung haben wir schon im Kopf. Aber was ich sagen kann, ist: Hinter Kostic steht noch ein großes Fragezeichen“, sagte Serbiens Trainer Dragan Stojkovic. Kostic laboriert an einer Oberschenkel-Verletzung und konnte in Katar noch nicht trainieren.

Anpfiff des Spiels zwischen Brasilien und Serbien bei der WM 2022 ist am Donnerstag, 24. November 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Brasilien gegen Serbien live im Free-TV des ZDF

Das Spiel der WM 2022 zwischen Brasilien und Serbien am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV vom ZDF übertragen.

am Donnerstag, 24.11.2022, wird live und in voller Länge vom ZDF übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

WM 2021: Brasilien gegen Serbien im Live-Stream der ZDF-Mediathek

Die Partie zwischen Brasilien und Serbien am Donnerstag (24.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden.

am (24.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ZDF-Mediathek angeschaut werden. ZDF-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Brasilien gegen Serbien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Brasilien und Serbien am Donnerstag , 24.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am , 24.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr .

. Um 19 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Brasilien gegen Serbien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Brasilien und Serbien am Donnerstag, 24.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Donnerstag, 24.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Brasilien gegen Serbien dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)