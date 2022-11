WM 2022: Hier sehen Sie Belgien gegen Kanada live im TV und Live-Stream

Von: Sascha Mehr

Teilen

Bei der WM in Katar kommt es zum Duell zwischen Belgien und Kanada. © IMAGO/Tim Goode

Bei der WM 2022 treffen in der Gruppe F Belgien und Kanada aufeinander. So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Katar – Belgien gilt als einer der Favoriten bei der WM 2022 in Katar, doch das war bei den letzten großen Turnieren immer so, doch nie schafften es Kevin de Bruyne & Co. bis zum Titel. Mittlerweile ist die goldene Generation der Belgier bereits etwas in die Jahre gekommen. Es ist wohl die letzte Möglichkeit, noch einmal nach dem Weltmeistertitel zu greifen. „Wir wollen so weit wie möglich kommen, es könnte unsere letzte Chance sein“, sagte auch Kapitän Eden Hazard von Real Madrid.

WM 2022: Belgien gegen Kanada gefordert

„Wir haben eine gute Mannschaft, aber auf dem Feld wird später der Unterschied gemacht. Ich werde hier sicherlich nicht sagen, dass wir in unserer Gruppe Erster werden“, gibt sich Borussia Dortmunds Thomas Meunier zurückhaltend vor dem Auftaktmatch gegen Kanada. In der Heimat traut man dem eigenen Team nicht so viel zu wie in den Jahren zuvor, als bei der WM 2018 in Russland der dritte Platz erreicht wurde.

Kanada hat sich durch eine starke Qualifikation für die WM 2022 in Katar qualifiziert und ist in einer Gruppe mit Marokko, Kroatien und eben Belgien klarer Außenseiter. Die Nordamerikaner sind froh, überhaupt dabei zu sein – ein Weiterkommen ins Achtelfinale wäre eine ganz große Überraschung. Aushängeschild des kanadischen Teams ist Alphonso Davies, Außenverteidiger vom FC Bayern München. Er kann den Unterschied machen.

Anpfiff des Spiels zwischen Belgien und Kanada bei der WM 2022 ist am Mittwoch, 23. November 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Belgien gegen Kanada live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 202 zwischen Belgien und Kanada am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20:00 Uhr

WM 2021: Belgien gegen Kanada im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Belgien und Kanada am Mitttwoch (23.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

am Mitttwoch (23.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden. „Das Erste“-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Belgien gegen Kanada live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Belgien und Kanada am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Mittwoch, 23.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20.00 Uhr .

. Um 19.05 Uhr startet die Übertragung mit den Vorberichten.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

WM 2022: Belgien gegen Kanada im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Belgien und Kanada am Mittwoch, 23.11.2022, live und in voller Länge im Internet.

am Mittwoch, 23.11.2022, live und in voller Länge im Internet. MagentaTV ist allerdings nicht kostenfrei erhältlich, was bedeutet, dass Belgien gegen Kanada dort nicht gratis zu sehen ist.

dort nicht gratis zu sehen ist. MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

(smr)