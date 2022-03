Live-Ticker: Auslosung der WM 2022 - Auf welche Gegner trifft Deutschland?

Von: Sascha Mehr

Die WM 2022 in Katar wird am Freitag (01.04.2022) ausgelost. (Symbolfoto) © Frank Hörmann/Sven Simon/Imago Images

Die Gruppen für die WM 2022 in Katar werden ausgelost. Wir berichten im Live-Ticker von der Auslosung der Weltmeisterschaft.

Doha – Die Auslosung der Gruppen für die WM 2022 steht an. Am Freitag (01.04.2022) wird die Zeremonie um 18.00 Uhr deutscher Zeit starten. Ort des Geschehens ist das „Doha Exhibition and Convention Center“. Die einzelnen Mannschaften sind in vier Lostöpfe aufgeteilt. Die DFB-Auswahl befindet sich, als Zwölfter der Weltrangliste, in Topf zwei. Aus jedem Topf wird eine Mannschaft einer Gruppe zugeordnet. Deutschland bekommt also jeweils einen Gegner aus den Töpfen eins, drei und vier.

Es stehen allerdings noch nicht alle Verbände für die WM 2022 fest. Drei Plätze sind noch offen, um die es noch Entscheidungsspiele geben wird. In Europa muss das Play-off-Halbfinale zwischen Schottland und der Ukraine ausgetragen werden, der Sieger trifft dann im Endspiel um das WM-Ticket auf Wales. Außerdem kommt es zum Duell des Ozeanien-Siegers Neuseeland gegen den Viertplatzierten aus dem nord- und mittelamerikanischen Kontinentalverband CONCACAF, Costa Rica. Drittes Match um die Qualifikation für die WM 2022 bestreiten Peru, Platz vier in Südamerika, gegen den Sieger aus Vereinigte Arabische Emirate und Australien, den beiden Drittplatzierten aus Asien.

Auslosung der WM 202: Die vier Lostöpfe in der Übersicht

Lostopf 1 Lostopf 2 Lostopf 3 Lostopf 4 Katar Mexiko Senegal Kamerun Brasilien Niederlande Iran Kanada Belgien Dänemark Japan Ecuador Frankreich Deutschland Marokko Saudi-Arabien Argentinien Uruguay Serbien Ghana England Schweiz Polen Wales/Schottland/Ukraine Spanien USA Südkorea Costa Rica/Neuseeland Portugal Kroatien Tunesien VAE/Australien/Peru

Auslosung der WM 2022: Deutschland mit Losgglück oder Todesgruppe?

Bei der Auslosung zur WM 2022 können Teams eines Kontinentalverbandes nicht in eine Gruppe kommen, mit Ausnahme von Europa. Aus dem Europäischen Fußball-Verband können maximal zwei Mannschaften in eine Gruppe gelost werden. Am Ende wird es sechs von acht WM-Gruppen geben, in denen zwei Teams der UEFA vertreten sind.

Deutschland kann nicht auf Teams aus Topf zwei treffen. In der Gruppenphase wird es also nicht zu Duellen gegen Mexiko, Niederlande, Dänemark, Uruguay, Schweiz, USA und Kroatien kommen.

Hansi Flick und die DFB-Auswahl hoffen auf Losglück. Eine einfache Gruppe wäre beispielsweise Katar, Deutschland, Tunesien und Kanada. Dagegen könnte die deutsche Nationalmannschaft auch eine ganz schwere Gruppe erwischen, zum Beispiel Frankreich, Deutschland, Senegal und Ecuador.

Unterdessen steht der Gastgeber der WM 2022 seit Jahren in der Kritik, doch die Lage ist verworren. (smr)