Nach Verletzung in der Champions-League: WM-Aus für DFB-Star

Von: Johannes Skiba

Timo Werner verletzt sich im Champions-League-Spiel gegen Shakthar Donzek. Wie RB Leipzig bekannt gibt, fällt der Stürmer länger aus.

Update vom 3. November, 16.42 Uhr: Nun hat der RB Leipzig die Diagnose verkündet. Timo Werner riss sich im Chmapions-League-Spiel gegen Shakthar Donezk das Syndesmoseband und wird laut der Mitteilung für den Rest des Jahres ausfallen. Damit steht Timo Werner auch der deutschen Nationalmannschaft und Bundestrainer Hansi Flick bei der WM 2022 in Katar nicht zur Verfügung. Am 10. November wird der DFB-Kader bekannt gegeben.

Erstmeldung vom 3. November, 15.03 Uhr: Frankfurt – Das Abschneiden der deutschen Teams in der diesjährigen Saison der Champions League kann sich wirklich sehen lassen. Alle Mannschaften der Bundesliga, die in der Königsklasse vertreten sind, spielen auch nach der WM 2022 und der Winterpause in einem europäischen Wettbewerb. Neben den Dauergästen Borussia Dortmund und FC Bayern München qualifizierten sich auch RB Leipzig und Eintracht Frankfurt für das Achtelfinale der Champions-League. Nur Bayer Leverkusen muss den Gang in die Europa League antreten.

Die SGE sicherte sich das Weiterkommen ebenso am letzten Spieltag der Gruppenphase wie RB Leipzig. Den 5:0-Sieg in Warschau gegen den ukrainischen Vertreter Shakthar Donezk und die Qualifikation für die K.o.-Phase bezahlten die Leipziger jedoch teuer. Angreifer Timo Werner musste bereits in der 19. Minute verletzt den Platz verlassen.

Timo Werner im Trikot der deutschen Nationalmannschaft © Simon/imago

DFB: Timo Werner in WM-Form

Zur Schwere der Verletzung machte der Klub bislang keine Angaben. Trainer Marco Rose gab lediglich nach dem Spiel bei DAZN ein kurzes Statement zu Werners Verletzung: „Er hat einen Tritt bekommen und hat es dann nochmal versucht. Es hat ihm beim Auftreten so weh getan, dass es nicht mehr ging. Es scheint nichts Wildes zu sein.“ Nach dieser ersten Entwarnung muss jedoch die Nachuntersuchung abgewartet werden, um sicherzugehen, dass Timo Werner dem DFB für die WM 2022 zur Verfügung steht.

Bundestrainer Hansi Flick wird sicher besorgt nach Warschau geschaut haben. Denn der Sturm gilt als eine der Problemzonen der deutschen Nationalmannschaft. Die Bilanz des viel kritisierten Angreifers ist mit 24 Treffern in 55 Länderspielen sehr solide. Insgesamt läuft die aktuelle Saison nach der Rückkehr des 26-Jährigen nach Leipzig erfolgreich. In 16 Partien schoss Werner neun Tore und gab vier Vorlagen. Seine Offensiv-Power wird daher auch bei der anstehenden WM 2022 in Katar benötigt.

WM 2022: Bald muss sich Flick entscheiden

Sollte die Verletzung von Timo Werner wider Erwarten eine längere Ausfallzeit nach sich ziehen, würde dies das WM-Aus bedeuten. Dementsprechend würden wiederum die Chancen auf eine WM-Nominierung für Werder Bremens Niclas Füllkrug und Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund wohl deutlich steigen. Noch hat der Bundestrainer eine Woche Zeit, um seine endgültige Entscheidung für den WM-Kader zu treffen und auf etwaige Ausfälle zu reagieren. Am 10. November wird der Kader für die WM 2022 in Frankfurt präsentiert. (jsk)