WM 2022: Argentinien gegen Saudi-Arabien live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Lionel Messi startet seinen nächsten Angriff auf den WM-Pokal mit Argentinien. © Mike Egerton/imago

Für Argentinien startet die WM 2022 in Katar gegen Saudi-Arabien. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Lusail - Am Dienstag (22. November) beginnt auch für Argentinien die WM 2022 in Katar. Superstar Lionel Messi steht dabei wohl vor seinem letzten großen Turnier, gegen Saudi-Arabien will er mit seiner Mannschaft gut in die Weltmeisterschaft starten. Anpfiff der Partie ist um 11 Uhr.

„Das ist ein spezieller Moment, die letzte Chance, meinen und unseren Traum wahrzumachen“, sagte der sechsmalige Weltfußballer vor dem Auftaktspiel gegen Saudi-Arabien bei der WM 2022. Er möchte noch einmal angreifen und endlich Weltmeister werden. Ein Sieg im ersten Spiel ist dabei Pflicht, denn gegen Mexiko und Polen dürfte es für Argentinien schwerer werden ans gegen den vermeintlichen Underdog.

WM 2022: Argentinien zählt zum engeren Favoritenkreis

Natürlich gehört das argentinische Aufgebot bei der WM 2022 wieder zum engen Favoritenkreis, der letzte große Erfolg lässt aber schon länger auf sich warten. 1986 besiegte Argentinien die deutsche Elf im Finale und sicherte sich den Titel, seitdem wartet die Mannschaft auf den nächsten Titel. 1990 und 2014 zogen sie zwar ins Finale ein, musste sich aber beide Male Deutschland geschlagen geben. Vergangenes Jahr holte Argentinien jedoch mit der Copa America einen großen und viel umjubelten Titel und hofft nun auf den großen Coup in Katar.

Anpfiff des Spiels zwischen Argentinien und Saudi-Arabien bei der WM 2022 ist am Dienstag, 22. November 2022, um 11 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Argentinien gegen Saudi-Arabien live im Free-TV?

Das erste Gruppenspiel der Gruppe C zwischen Argentinien und Saudi-Arabien am Dienstag, 22.11.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

am Dienstag, 22.11.2022, wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Die Übertragungsrechte teilen sich ARD, ZDF und MagentaTV.

MagentaTV besitzt die Exklusivrechte für 15 Spiele während der WM 2022.

WM 2022: Argentinien gegen Saudi-Arabien live bei MagentaTV

Die Partie zwischen Argentinien und Saudi-Arabien am Dienstag, 22.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Dienstag, 22.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 11 Uhr .

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

(msb)