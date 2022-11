WM 2022: Argentinien gegen Mexiko live im TV und Live-Stream

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Argentinien rund um Superstar Lionel Messi muss gegen Mexiko liefern, sonst droht das Vorrunden-Aus bei der WM 2022. © Mutsu Kawamori/imago

Nach der Auftaktniederlage steht Argentinien gegen Mexiko extrem unter Zugzwang. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Lusail - Argentinien ist der Start in die WM 2022 gründlich misslungen. Nach einer 1:0-Führung gegen Saudi-Arabien mussten sich die Südamerikaner um Superstar Lionel Messi am Ende noch mit 1:2 geschlagen geben. Ein herber Rückschlag, schließlich hatte sich die Mannschaft in diesem Jahr Hoffnungen auf den Titel gemacht. Ein erfolgreicher Start ins Turnier wäre da von Vorteil gewesen.

Gegen Mexiko am zweiten Gruppenspieltag steht Argentinien deshalb nun unter Zugzwang, drei Punkte müssen her. Bleibt auch in diesem Spiel der Erfolg aus, könnte sogar das Vorrunden-Aus drohen. Das Spiel gegen die Mexikaner, die den Polen im ersten Spiel ein 0:0 abtrotzten, wird aber sicher kein Spaziergang für die Argentinier.

WM 2022: Am dritten Gruppenspieltag treffen Messi und Lewandowski aufeinander

Am dritten und letzten Spieltag der Gruppe D geht es dann noch für Mexiko gegen Saudi-Arabien und Argentinien misst sich mit Polen, ein Duell der Superstars Robert Lewandowski und Lionel Messi steht dann an. Aber für Messi und seine Argentinier geht es nun erst einmal gegen Mexiko.

Anpfiff der Partie zwischen Argentinien und Mexiko bei der WM 2022 ist am Samstag, 26. November 2022, um 20 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Argentinien gegen Mexiko live im Free-TV der ARD

Das zweite Gruppenspiel der Gruppe D zwischen Argentinien und Mexiko am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV von der ARD übertragen.

am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge von der ARD übertragen. Die Übertragung beginnt ab 19.05 Uhr.

Anstoß der Partie ist um 20 Uhr.

WM 2022: Argentinien gegen Mexiko live im Stream der ARD

Die Partie zwischen Argentinien und Mexiko am Samstag (26.11.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden.

am Samstag (26.11.2022) kann auch und in voller Länge im Live-Stream der ARD-Mediathek angeschaut werden. ARD-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

WM 2022: Argentinien gegen Mexiko live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Argentinien und Mexiko am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

am Samstag, 26.11.2022, wird live und in voller Länge auf zu sehen sein. Anpfiff der Partie ist um 20 Uhr .

. Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben. Mit MagentaTV Flex kann die WM für zehn Euro geschaut werden (werblicher Link)

Magenta TV lässt sich am Receiver, TV-Gerät via App, dem Smartphone oder Tablet via App, via Fire TV Stick, Google Chromecast oder am PC per Livestream abrufen.

MagentaTV-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play-Store.

(msb)