WM 2022: Argentinien gegen Australien heute live im TV und Stream

Argentinien trifft im Achtelfinale auf Australien. © Imago

Bei der WM 2022 treffen im Achtelfinale Argentinien und Australien aufeinander. So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Stream.

Katar - Argentinien will bei der WM 2022 in Katar den Titel holen. Es ist die letzte Chance für Superstar Messi, denn beim Turnier in vier Jahren wird der Offensivspieler ziemlich sicher nicht mehr dabei sein. Zum Auftakt tat sich der Mitfavorit aber schwer, denn es setzte eine überraschende 1:2-Niederlage gegen Außenseiter Saudi-Arabien. Anschließend führte Messi seine Mannschaft aber zu Siegen über Mexiko und Polen. Argentinien gewann die Gruppe und qualifizierte sich für das Achtelfinale.

WM 2022: Argentinien gegen Australien gefordert

Die Südamerikaner bangen noch um den Einsatz von Angreifer Ángel di María im WM-Achtelfinale gegen Australien. Trainer Lionel Scaloni gab auf der Pressekonferenz zu der Partie keine eindeutige Aussage ab. „Wir hoffen, dass es ihm gut geht und er spielen kann“, sagte er lediglich. Beim Training etwas später übte di María zunächst nicht mit der Mannschaft. Offen für Medien waren nur die ersten 15 Minuten

Australien hatten sicherlich wenige auf dem Zettel, wenn es um Teams ging, die man im Achtelfinale erwartet. Nach der 1:4-Schlappe zu Beginn gegen Frankreich, gewannen die Socceroos aber die beiden weiteren Spiele gegen Tunesien (1:0) und Dänemark (1:0). Verlassen konnte sich Australien vor allem auf seine sichere Defensive. Auf die wird es auch gegen den Favoriten aus Argentinien ankommen. Die Australier zeigten aber bereits, dass sie Favoriten stürzen können.

Anpfiff des Spiels zwischen Argentinien und Australien bei der WM 2022 ist am Samstag, 3. Dezember 2022, um 20.00 Uhr. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

WM 2022: Argentinien gegen Australien live im Free-TV der ARD

Das Spiel der WM 2022 zwischen Argentinien und Australien am Samstag, 03.12.2022, wird live und in voller Länge im Free-TV der ARD übertragen.

WM 2021: Argentinien gegen Australien im Live-Stream von „Das Erste“

Die Partie zwischen Argentinien und Australien am Samstag (03.12.2022) kann auch live und in voller Länge im Live-Stream von „Das Erste“ angeschaut werden.

WM 2022: Argentinien gegen Australien live bei Magenta TV

Die Partie zwischen Argentinien und Australien am Samstag, 03.12.2022, wird live und in voller Länge auf Magenta TV zu sehen sein.

Telekom-Kunden empfangen Magenta TV, wenn sie einen entsprechenden Vertrag mit TV-Angebot abgeschlossen haben.

WM 2022: Argentinien gegen Australien im Live-Stream von Magenta TV

Magenta TV überträgt das Spiel zwischen Argentinien und Australien am Samstag, 03.12.2022, live und in voller Länge im Internet.

