Klitschko sauer auf Ex-Bayern-Star – alle Verdienste annulliert

Ex-Bayern-Spieler Anatoliy Timoschtschuk ist trotz des Angriffskriegs auf sein Heimatland Ukraine weiterhin in Russland als Trainer aktiv. Wladimir Klitschko reagiert fassungslos.

München – Einst gefeiert, jetzt in scharfer Kritik: Ex-Bayern-Star und ukrainischer Rekordnationalspieler Anatoliy Timoschtschuk bleibt Zenit St. Petersburg als Co-Trainer trotz des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine weiter treu. Unverständlich für den ehemaligen Weltklasse-Boxer Wladimir Klitschko. Er rügt Timoschtschuks Verhalten – und begrüßt Sanktionen gegen den ehemaligen Mittelfeldspieler.

Wladimir Klitschko kritisiert ukrainischen Rekordnationalspieler Timoschtschuk

144 Spiele in der ukrainischen Nationalmannschaft stehen auf dem Konto von Anatoliy Timoschtschuk. Nach seiner aktiven Karriere, auch beim FC Bayern München von 2009 bis 2013, ist der ehemalige Mittelfeldspieler seit 2016 beim russischen Erstligisten Zenit St. Petersburg als Assistenztrainer beschäftigt. Im Gegensatz zu anderen ukrainischen Trainern in Russlands Ligen distanzierte sich Timoschtschuk bisher nicht eindeutig von dem Angriffskrieg auf sein Heimatland. Trotz Aufforderung. Das hat Folgen: Lebenslang wurde der Ex-Bayern-Profi für jede fußballerische Tätigkeit in der Ukraine vom Fußballverband gesperrt.

Zusätzlich wurde dem ehemaligen Kapitän der nationalen Auswahl die Trainerlizenz entzogen. Und alle in der Ukraine errungenen sportlichen Titel wurden ihm abgesprochen. Wladimir Klitschko begrüßt diese Entscheidungen, wie er gegenüber der Bild preisgab: „Ich kann nicht verstehen, wie man angesichts dieses Grauens und des barbarischen Angriffskriegs einfach still sein kann und in Russland lebt und arbeitet. Es ist richtig, dass ihm alle Titel aberkannt wurden.“ Mit klarer Meinung führt Klitschko fort, „Timoschtschuk hat sich dafür entschieden, einen Kriegsverbrecher zu unterstützen, der Hunderttausende russische Soldaten einsetzt und die Ukraine auslöschen will.“ Klitschkos älterer Bruder Vitali ist Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew. In der Vergangenheit setzte sich Wladimir Klitschko wiederkehrend für sein Heimatland ein.

Anatoliy Timoschtschuk in Kritik: „Tolya, wie wirst du damit leben können?“

Nicht nur Klitschko zeigte seine Abneigung gegenüber des Ex-Kapitäns in der Öffentlichkeit. Mehrere ukrainische Fußballspieler positionierten sich gegen den dreimaligen Fußballer des Jahres in der Ukraine. Einer von ihnen ist Yevgen Levchenko. Der ehemalige Nationalmannschaftskollege von Timoschtschuk äußerte sich bereits letztes Jahr in einem offenen Brief. „Wir haben zusammen für dieselbe Mannschaft gespielt, haben dieses Trikot mit Stolz getragen, die Hymne gesungen, gewonnen und verloren. Bist du jetzt einfach still? Tolya, wie wirst du damit leben können?“, fragte sich Levchenko.

Im Gegensatz zu Anatoliy Timoschtschuk haben einige ukrainische wie auch deutsche Trainer und Spieler aus Protest Russland verlassen, wie der Trainer von Dynamo Moskau, Andrij Woronin. Timoschtschuk schweigt bisher zu den Anschuldigungen. In einem Benefizspiel trifft die deutsche Fußballnationalmannschaft am Montag (12. Juni, 18 Uhr) auf die Ukraine. Trotz den 16 Jahren in der ukrainischen Auswahl wird Timoschtschuk wohl nicht wegen seiner fußballerischen Leistung erinnert werden. (likr)