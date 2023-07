Win-win mit Nübel

Von: Thomas Kilchenstein

Teilen

Die neue Nummer eins in Stuttgart: Alexander Nübel. © dpa

Der VfB Stuttgart hat sein Torwartproblem gelöst - aber vielleicht haben nun die Bayern ein kleines Problem: Sollte Neuer nicht rechtzeitig fit werden und Yann Sommer das Weite suchen, was dann? Ein Kommentar.

Der Wechsel von Alexander Nübel zum VfB Stuttgart ist sicherlich eine kluge Entscheidung des Ballfängers – eine klügere jedenfalls als jene vor drei Jahren, unbedingt Manuel Neuer verdrängen zu wollen im Kasten der Bayern. Das ging bekanntlich ziemlich in die Hose, Nübel, der an Isar mit der Empfehlung von 46 Bundesligaspielen, zwei Roten Karten und dem Ruf, eines der größten Torwarttalente zu sein, am Thron sägen wollte, Nübel also durfte genau einmal in der Liga Bälle halten – am vorletzten Spieltag, als die Meisterschaft schon längst eingetütet war.

Das Engagement bei den Bayern, bis 2025 vereinbart, hat die Karriere des Ehrgeizlings vorübergehend ausgebremst, selbst wenn, wie die Beraterseite berichtet, es nicht eingehaltene Absprachen gegeben haben soll über eine gewisse garantierte Anzahl an Spielen – was, wer Manuel „Ich bin kein Statist“ Neuer kennt, wenig glaubhaft erscheint. Hasan Salihamidzic soll diese mündliche Abmachung getroffen haben, mutmaßlich ohne Wissen des Platzhirschs. Nübels Verhältnis zu Neuer-Intimus Toni Topalovic, damals Torwarttrainer, war ebenfalls nicht unbelastet.

Finanziell war der Wechsel zu den Bayern für Nübel lukrativ, mutmaßlich sogar sehr. Sportlich hat es ihn reichlich unbefriedigt zurückgelassen, ein totales Missverständnis, ein Stammplatz auf der Ersatzbank war nicht das, was er sich erhofft hatte. Nübel machte vier Pflichtspiele - von 50 möglichen. Der Wechsel zu AS Monaco wirkte da fast wie eine Flucht. Dort, etwas weniger im Rampenlicht, durfte er endlich regelmäßig spielen, was ja gerade für einen jungen Torwart – und Nübel ging mit 24 Jahren an die Côte d´Azur – eminent wichtig ist.

In Stuttgart, beim VfB, findet er weitgehend eine gemähte Wiese vor. Es ist klar kommuniziert, dass der gebürtige Paderborner als Nummer eins kommt, Fabian Bredlow muss zurück ins zweite Glied. Ohnehin galt Bredlow bei den Schwaben immer als Sicherheitsrisiko, zu häufig griff der 28-Jährige daneben, als dass die Stuttgarter Führung es sich leisten konnte, bei dieser guten Gelegenheit nicht zuzupacken – zumal Leihspieler Nübel wirtschaftlich zu stemmen ist. Das sieht momentan alles nah einer Win-win-Situation aus, für Nübel, der nicht zu den Bayern will, so lange sich Neuer querlegt und jetzt Spielpraxis erhält. Für den VfB, der sein Torwartproblem gelöst hat.

Vielleicht haben nur die Bayern ein kleines Problem: Sollte Neuer nicht rechtzeitig fit werden, wonach es aussieht, und Yann Sommer das Weite suchen, müssten sie sich um einen neuen Goalie bemühen. Werden sie hinkriegen vermutlich.