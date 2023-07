Wie Sami den Hansi mit Rani reizt

Von: Jan Christian Müller

Von Stuttgart nach Frankfurt? Könnte reizend sein für Sami Khedira - und Hansi Flick. Foto: dpa © dpa

Sami Khedira könnte nach dem Aus in Stuttgart beim DFB unterkriechen. Aber wäre das eine gute Idee? Die Beziehung zu Hansi Flick ist nicht ohne. Ein Kommentar.

Es war dann am Freitagmorgen keine Überraschung mehr, als der VfB Stuttgart das Ende der Zusammenarbeit mit Sami Khedira bekanntgab. Zehn Monate lang hatte der Ex-Nationalspieler - anfangs mit besonderer Intensität - den Vorstand Alexander Wehrle beratend unterstützt. Der Zusammenarbeit mit Khedira und Co-Weltmeister Philipp Lahm war im vergangenen September vorbei am seinerzeit noch in Diensten der Schwaben stehenden VfB-Sportdirektor Sven Mislintat entwickelt und verlautbart worden - ein ebenso absichtlicher wie plumper Affront gegen Mislintat, der die Zeichen der Zeit erkannte und bald darauf ging.

Prominente sportliche Berater von Führungskräften haben beim VfB eine gewisse Tradition. Mit Thomas Hitzlsperger wurde der - in anderen Klubs zurecht völlig unbekannte - Job eines Beauftragten des Vorstands für Fragen des Sports vor sieben Jahren in Stuttgart eingeführt. Dass der damalige Sportvorstand Jan Schindelmeiser dabei Hitzlsperger als Aufpasser empfand, durfte niemanden verwundern. Schindelmeiser musste nach einem Jahr gehen. So läuft das beim VfB.

Für Sami Khedira seinerseits ist nach der Trennung von seinem Herzensverein im Ländle, den er 2007 sensationell zur deutschen Meisterschaft köpfte, der Weg zum Deutschen Fußball-Bund nun geebnet. Der 36-Jährige, der bei der Uefa einen Master-Studienkurs für Fußball-Administration absolviert hat, soll dort mittelfristig Rudi Völler als Sportdirektor ersetzen. Auch Per Mertesacker, noch so ein Weltmeister von 2014, gehörte zu den Kandidaten. Qua Vita wäre Mertesacker aufgrund seiner Erfahrung als Leiter des Talentschuppens des FC Arsenal sogar der geeignetere Kandidat gewesen, das Angebot des klammen DFB war dem Vernehmen nach aber derart unattraktiv, dass Mertesacker lieber in London bleibt.

Was den meinungsstarken Sami Khedira angeht, darf man gespannt sein, wie vertrauensvoll sich dessen Zusammenarbeit mit Hansi Flick entwickelt. Denn es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie: Der Bundestrainer hatte jüngst, ohne zwar dessen Namen ausdrücklich zu nennen, dem Sportchef von Union Berlin Dreistigkeit und Unverschämtheit unterstellt, nachdem Oliver Ruhnert sein Unverständnis über Flicks Nominierungskriterien mit dem Namen Rani Khedira verbunden hatte. Rani ist rein zufällig der jüngere Bruder von Sami, der seit geraumer Zeit schon fast gebetsmühlenartig darauf hinweist, dass dem Nationalteam ein Abräumer gut tun würde. Genau einer wie Rani Khedira also, den Flick bislang nicht für gut genug befunden hat.