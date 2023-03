Werder Bremen und die Vorboten eines Abschieds

Von: Frank Hellmann

Teilen

Gehen bald getrennte Wege:Marvin Ducksch (links) und Niclas Füllkrug. © IMAGO/Nordphoto

Der Fußball-Bundesligist Werder Bremen könnte bald sein Sturmduo Niclas Füllkrug und Marvin Ducksch verlieren

Es gibt gerade nicht viel, was Niclas Füllkrug aus der Fassung bringt. Doch dann gab es am Donnerstag plötzlich einen Hustenanfall in der Medienrunde bei Werder Bremen, bei dem der treffsicherste Stürmer der Bundesliga und Nationalmannschaft um Nachsicht bat. „Was blüht gerade? Die Hasel?“, fragte Füllkrug und raunte sein Unbehagen über die „Allergiker-Wochen“ heraus, die auch um das Weserstadion keinen Bogen machen. Ansonsten aber versicherte der 30-Jährige vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Sonntag 17.30 Uhr) mehrfach wieder, ganz entspannt zu sein.

Aber auch durch seine drei Länderspieltore gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) wird immer unwahrscheinlicher, dass so einer über das Saisonende hinaus am Osterdeich bleibt. Allen Spekulationen nahm Füllkrug freilich auf seine Art („ich möchte demütig und bodenständig bleiben“) den Wind aus den Segeln. „Es gibt keine Konstellation, die ich durchgegangen bin. Ich bin mit dem Kopf komplett hier“, betonte er. Er habe in seiner Karriere schließlich gelernt, mit Höhen und Tiefen umzugehen: „Ich glaube, dass ich die Dinge sehr gut einschätzen kann. Egal, wie groß der Hype oder der Hate manchmal ist.“

Der Vertrag des Sympathieträgers läuft bis 2025. Längst besteht ein Agreement, dass der gebürtige Hannoveraner bei einer ordentlichen Ablöse gehen kann. Dass sein Arbeitgeber „die Tür in beide Richtungen“ aufgemacht habe, ist für „Fülle“ vollkommen in Ordnung, weil Teil des Geschäfts. Die Schmerzgrenze für Füllkrug könnte bei 15, eher 20 Millionen Euro Ablöse liegen, denn die finanziell angeschlagenen Hanseaten weisen ein negatives Eigenkapital (14 Millionen) auf, haben einen Bankkredit (20 Millionen) und eine Anleihe (18 Millionen) laufen, nachdem Pandemie und Abstieg riesige Löcher in die Kasse rissen. „Fest steht, dass wir im Sommer durch Transfers Geld einnahmen müssen“, sagt Clemens Fritz, Werders Leiter Profifußball.

Weitere 7,5 Millionen Euro könnten hereinkommen, wenn ein Klub noch Füllkrugs kongenialen Sturmpartner Marvin Ducksch verpflichten würde, der über eine Ausstiegsklausel verfügt. Dass sich zuletzt der FC Turin für den 29-Jährigen interessiert, hat dieser selbst als „interessant“ bezeichnet. Ausgang offen. Doch damit würden die derzeit im gesicherten Mittelfeld beheimateten Grün-Weißen ihre sportliche Lebensversicherung verkaufen.

Die „hässlichen Vögel“

Bei der Rückkehr ins Oberhaus schoss der eine 19 (Füllkrug), der andere 21 Tore (Ducksch). Dass die „hässlichen Vögel“, so deren Spitzname, hernach auch in der Bundesliga unter Trainer Ole Werner so verlässlich liefern würde, war nicht unbedingt zu erwarten. 23 Treffer stehen bereits wieder in ihrer Bilanz. 15 für Füllkrug, acht für Ducksch. Es gibt kein anderes Duett der Liga, das derart effektiv funktioniert. Sie spielen sich hoch oder flach an, mal schickt der eine den anderen steil, dann lässt der andere nur abtropfen – und der klassische Doppelpass ist natürlich auch im Repertoire.

Kann eigentlich der eine ohne den anderen? Doch Füllkrug hat sich nach eigenem Bekunden von der Familie bereits die Unterstützung für ein vielleicht letztes Abenteuer (im Ausland?) geholt. Als er nun sagte, er wolle alles tun, um bis zum Ende der Bundesliga-Saison „neun gute Spiele zu machen“, klang das irgendwie bereits sehr nach Weggang. Ausgerechnet das 1000. Länderspiel der DFB-Geschichte könnte dann indirekt sein Abschiedsspiel werden, wenn die Nationalmannschaft im Juni zu Benefizzwecken gegen die Ukraine mal wieder im Bremer Weserstadion spielt. Vielleicht noch mal ein Anlass, bei dem Niclas Füllkrug auch ohne Pollenflug um Fassung ringen muss.