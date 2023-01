Werder Bremen gegen Union Berlin: Bundesliga heute live im TV und Live-Stream

Werder Bremen trifft auf Union Berlin. © IMAGO/Weis/TEAM2sportphoto

In der Bundesliga empfängt der SV Werder Bremen Union Berlin: So sehen Sie die Partie heute live im TV und im Live-Stream.

Bremen - Der SV Werder Bremen kassierte zum Auftakt in das Fußballjahr 2023 eine heftige Klatsche beim 1. FC Köln. Am Ende hieß es 1:7 aus Sicht der Bremer, die völlig chancenlos waren im Rheinland. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart machte mit den Gästen was sie wollte und zeigte vor dem gegnerischen Tor eine beeindruckende Effizienz. Für Werder Bremen heißt es nun im ersten Heimspiel des Jahres Wiedergutmachung zu betreiben.

Werder Bremen gegen Union Berlin: Betreiben Gastgeber Wiedergutmachung?

Zu Gast im Weserstadion ist Union Berlin, die einen Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim feiern konnten und weiterhin in der Spitzengruppe der Fußball-Bundesliga vertreten sind. Die Truppe von Trainer Urs Fischer ist nur schwer zu schlagen und wird dem SV Werder Bremen alles abverlangen. Bei einer erneuten Niederlage würden die Norddeutschen den nächsten Schritt in Richtung Abstiegszone machen, deshalb benötigt die Mannschaft von Coach Ole Werner dringend den Sieg.

Union Berlin dagegen kommt mit breiter Brust ins Weserstadion. Nach dem Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim will man auch in Bremen den Dreier. Mit zwei Siegen aus zwei Spielen würden die Haupstädter voller Selbstbewusstsein ins Derby gegen Hertha BSC am nächsten Spieltag gehen. Mit Union Berlin ist auch in dieser Saison zu rechnen, wenn es um die Vergabe der Tickets für die internationalen Wettbewerbe geht.

Das Bundesligaspiel des 17. Spieltags zwischen Werder Bremen und Union Berlin findet am Mittwoch, 25. Januar 2023, in Bremen statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

Werder Bremen gegen Union Berlin: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 17. Spieltags in der Bundesliga zwischen Werder Bremen gegen Union Berlin wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen .

wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky und der kostenpflichtige Streaminganbieter DAZN sowie Sat.1.

Werder Bremen gegen Union Berlin: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie Werder Bremen gegen Union Berlin wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Bremen startet am Mittwoch, 24. Januar 2023, um 20:00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga mit den Vorberichten .

. Um 20:30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

ertönt der . Um das Match schauen zu können, benötigen Sie . Hier können Sie ein Sky-Abo abschließen (werblicher Link)

Werder Bremen gegen Union Berlin: Bundesliga im Live-Stream von Sky Go

Als Sky-Kunde kann man sich das Spiel in der Bundesliga zwischen Werder Bremen gegen Union Berlin selbstverständlich auch im Live-Stream via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen.

selbstverständlich auch im via Sky Go auf dem PC oder Laptop oder mit der App auf dem Tablet und Smartphone anschauen. Apps: Sky Go im iTunes-Store (Apple); Sky Go im Google-Play-Store (Android).

