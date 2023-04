Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga heute live im TV und Stream

26. Spieltag

Die TSG Hoffenheim ist am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Gast bei Werder Bremen. So sehen Sie die Partie heute live im TV und Live-Stream.

Bremen - Der 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga steht an und der SV Werder Bremen will den nächsten großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Der Aufsteiger aus dem Norden spielt eine starke Saison und hält die gesamte Spielzeit schon einen größeren Abstand zum Tabellenkeller. Mit einem Sieg über die TSG Hoffenheim wären die Werderaner fast schon gerettet. Dagegen muss Hoffenheim dringend Punkte gegen den Abstieg holen.

Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim: Wer holt sich den Sieg?

„Gegen Hertha war sichtbar, was in dieser Mannschaft steckt. Wenn man sieht wo Hoffenheim vor der Saison stand, weiß man welche Qualität in der Mannschaft vorhanden ist. Es ist für mich immer noch eine sehr gute Bundesligamannschaft“, sagte Werder-Trainer Ole Werner vor der Partie gegen die TSG Hoffenheim auf der Pressekonferenz. „Man kommt jetzt langsam in die Phase wo sich Dinge entscheiden aber nicht acht oder neun Spieltage vor Schluss. Es geht darum, für die letzten Spieltage die beste Ausgangslage zu schaffen“, so der Coach weiter.

TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo ist optimistisch vor dem Gastspiel in Bremen: „Unsere Nationalspieler haben die Bundesligapause gut überstanden und viele positive Leistungen und Erlebnisse mitgenommen. Gleichzeitig haben wir in Zuzenhausen sehr gut gearbeitet - ich spüre eine gute Energie.“ Das Ziel haben er und seine Mannschaft dabei immer klar vor Augen: „Wir fighten in unseren Spielen und das gibt mir die Bestätigung, dass die Jungs wissen, um was es geht: Wir wollen nächste Saison in der Bundesliga spielen.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim steigt am Sonntag, 2. April 2023, um 17.30 Uhr in Bremen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

Werder Bremen gegen TSG Hoffenheim: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Werder Bremen und der TSG Hoffenheim im Live-Stream übertragen.

