Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im TV und Stream

24. Spieltag

Werder Bremen muss am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen ran. So sehen Sie die Partie live im TV und Live-Stream.

Bremen - In der Bundesliga steht der 24. Spieltag an und der SV Werder Bremen hat Bayer Leverkusen zu Gast. Beide Klubs befinden sich im gesicherten Mittelfeld in der Bundesliga-Tabelle und werden mit dem Abstiegskampf vermutlich nichts zu tun haben. Mit einem Sieg könnte sich eine Mannschaft sogar wieder etwas Richtung internationale Plätze schielen.

+ Werder Bremen muss am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Bayer Leverkusen ran. © IMAGO/kolbert-press/Peter Fastl

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Wer holt sich den Sieg?

„Es hat sich einiges verändert. Sie spielen noch nicht komplett konstant, aber konstanter. Sie haben viel individuelle Qualität und Tempo und wollen sicherlich noch den ein oder anderen Platz in der Tabelle klettern“, sagte Werder-Trainer Ole Werner auf der Pressekonferenz zum kommenden Gegner.. „Beide Mannschaften suchen offensive Lösungen und wollen aktiv gegen den Ball verteidigen. Deshalb kann es sicherlich ein spannendes Spiel werden“, so Werner weiter.

Wie der SVW-Trainer bestätigte, werden einige Profis für das Spiel gegen Bayer Leverkusen ausfallen: „Marco Friedl, Christian Groß, Romano Schmid und Dudu werden krank fehlen. Weiterhin ausfallen werden auch Felix Agu und Manuel Mbom.“ Ole Werner gab auf der PK sogar einen kleinen Einblick in seine Taktik für das Leverkusen-Spiel: „Es kommt darauf an, welche Möglichkeiten wir dem Gegner geben, seine Schnelligkeit auszuspielen. Im Anlaufverhalten dürfen die Abstände nicht zu groß sein und wir dürfen uns im eigenen Ballbesitz keine einfachen Bälle verlieren - das sind die beiden zentralen Punkte.“

Die Bundesliga-Partie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen steigt am Samstag, 11. März 2023, um 17.30 Uhr in Bremen. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

Werder Bremen gegen Bayer Leverkusen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Samstag, 11. März 2023, um 17 Uhr mit den Vorberichten, um 17.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store

