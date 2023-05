Werder Bremen - FC Bayern: Wer zeigt das Bundesliga-Topspiel live im TV und Stream?

Von: Tim Althoff

Der FC Bayern möchte weiter auf der Pole Position in der Bundesliga bleiben. Alle Infos, wo das Spiel gegen Werder Bremen live im TV und Stream gezeigt wird.

Bremen ‒ Das Top-Spiel des 31. Spieltags steigt am Samstagabend zwischen Werder Bremen und dem FC Bayern. Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Bremer Weserstadion.

Top-Spiel der Bundesliga am Samstagabend: Sky zeigt Spiel zwischen Bremen und dem FC Bayern

Das Spiel zwischen Werder und dem FCB wird am Samstag ab 18.30 Uhr live und exklusiv auf Sky zu sehen sein.

Die Vorberichte beginnen ab 17.30 Uhr mit Sebastian Hellmann und Lothar Matthäus.

Um das Match live schauen zu können, müssen Sie Sky-Kunde sein.

Wenn Sie ein Pay-TV-Abo bei Sky haben, können Sie das Spiel auch im Live-Stream bei Sky Go verfolgen. Die App gibt es zum Download für Apple- und Android-Geräte im jeweiligen Store.

WOW TV, ehemals Sky Ticket, überträgt das Spiel Mainz 05 gegen FC Bayern München ebenfalls im Live-Stream. Auch dafür benötigen Sie allerdings ein Abonnement.

Verteidigt Joshua Kimmich mit dem FC Bayern die Tabellenführung? © Imago/kolbert-press

Legt der FCB im Meisterschaftskampf gegen Dortmund vor?

Der FC Bayern hat sich die Tabellenführung in der Bundesliga mit dem Sieg gegen Hertha BSC zurückerobert. Beim 2:0 erzielten Serge Gnabry und Kingsley Coman die erlösenden Tore, nachdem Borussia Dortmund schon am Freitag beim VfL Bochum gepatzt hat. Dabei wurde vor allem Schiedsrichter Sascha Stegemann kritisiert, der einen klaren Elfmeter übersah und sich später nur mit Polizeischutz in den Doppelpass setzen konnte.

Begegnung: SV Werder Bremen - FC Bayern München Anpfiff: 18.30 Uhr Stadion: Weserstadion, Bremen TV: Sky Live-Stream: Sky Go, WOW

Gegen Werder Bremen sah der FCB in der jüngeren Vergangenheit stets gut aus. 2019 und 2022 gewannen die Bayern sogar mit 6:1 gegen den ehemaligen Titel-Konkurrenten, der in diesem Jahr die graue Maus im Tabellen-Mittelfeld gibt. Der Aufsteiger kann trotzdem zufrieden sein, denn mit 35 Punkten waren die Norddeutschen zu keinem Zeitpunkt der laufenden Spielzeit im Abstiegskampf involviert.