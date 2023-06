Wer steht bei EM 2024 im DFB-Tor? Bundestrainer Flick gibt Neuer keine Garantie

Von: Florian Schimak

Teilen

Am Montag startet das DFB-Team ins Testspiel-Triple. Manuel Neuer ist noch nicht dabei. Bundestrainer Flick gibt dem Bayern-Keeper keine Garantie im Hinblick auf die EM 2024.

München – Von wegen Saisonende. Für die DFB-Stars startet ab dem kommenden Montag (12. Juni) noch einmal ein Testspiel-Triple.

Manuel Neuer Geburtsdatum: 27. März 1986 (37 Jahre) Verein: FC Bayern München Position: Torwart Länderspiele (Tore): 117 (0)

DFB-Länderspiele nach der Saison: Hansi Flick bittet zum Test-Triple

Auf das Team von Bundestrainer Hansi Flick wartet zum 1000. Länderspiel in der DFB-Historie die Ukraine, ehe es am 16. Juni nach Polen geht, wo man auf Robert Lewandowski und Co. trifft. Zum Abschluss gibt‘s für die deutsche Nationalmannschaft dann die Partie gegen Kolumbien (20.).

Auch wenn die Bundesliga bereits beendet ist und der DFB-Pokalsieger gekürt, für Flick sind die drei Spiele elementare Tests vor der EM 2024 (14. Juni bis 14. Juli). Schließlich startet bereits in fast genau einem Jahr das Heim-Turnier. Bis dahin muss der Bundestrainer nämlich wichtige Fragen beantwortet haben. Zum Beispiel: Wer wird dann im DFB-Tor stehen?

Setzt Bundestrainer Hansi Flick (l.) bei der EM 2024 auf Manuel Neuer im Tor? © Christian Schroedter via www.imago-images.de

Wer steht bei EM 2024 im DFB-Tor? Kampf zwischen Neuer und ter Stegen

Manuel Neuer, seit Jahre DFB-Kapitän, arbeitet aktuell noch an seinem Comeback. Der 37-Jährige hatte sich nach der so enttäuschenden Wüsten-WM 2022 im Dezember einen Schien- und Wadenbeinbruch zugezogen. Inzwischen absolviert Neuer bereits torwartspezifisches Training, weshalb man beim FC Bayern davon ausgeht, dass der Keeper zur neuen Saison wieder zwischen die Pfosten stehen wird.

Auch im DFB-Team? Für das Testspiel-Triple wurde Neuer logischerweise noch nicht nominiert. Marc-André ter Stegen, der nach der Neuer-Verletzung von Flick zur Nummer eins befördert wurde, wird in den anstehenden Partien im Tor stehen. Anschließend wird der Kampf ums DFB-Tor aber vermutlich wieder neu entfachen!

Peter, Walter, Cedric: Das sind die zweiten Vornamen der DFB-Stars bei der WM 2022 Fotostrecke ansehen

Wer steht bei EM 2024 im DFB-Tor? Bundestrainer Flick gibt Neuer keine Garantie

„Ich bin überzeugt davon, dass er, wenn er wieder fit ist, zurück auf sein altes Niveau kommen wird“, sagte Flick in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Bundestrainer zeigt sich beeindruckt von Neuers Heilungsverlauf. Offenbar hatte Flick mit einer späteren Rückkehr seines Kapitäns gerechnet: „Bei Manu läuft es gut. Wir haben uns in München beim Spiel Bayern gegen Leipzig kurz getroffen. Er ist jetzt schon ein bisschen früher dran als ursprünglich erwartet“.

Das bedeutet aber nicht, dass der Bundestrainer seiner bisherigen Nummer eins einen Freibrief für das Turnier im kommenden Sommer ausstellt. „Das werden wir entscheiden, wenn es so weit ist. Manuel Neuer hat das Torwartspiel in weit über zehn Jahren geprägt. Er ist als Torwart eine Ausnahme, genauso als Mensch“, lobt ihn Flick, relativiert anschließend: „Er muss aber – und das weiß er – seine Leistung zeigen. Auf der Torwartposition haben wir jedenfalls die allerwenigsten Problem.“

EM 2024: Bundestrainer Flick verzichtet bei Test-Triple auf Müller und Götze

Neben Neuer muss Flick gegen die Ukraine noch auf Ilkay Gündogan verzichten, weil dieser am Samstag (10. Juni) mit seinem Klub Manchester City im Finale der Champions League steht. Erst nach dem Spiel gegen Inter Mailand wird der 32-Jährige zur Nationalmannschaft reisen.

Ebenso verzichtete der Bundestrainer beim Test-Triple auf den angeschlagenen Serge Gnabry. Auch Thomas Müller und Mario Götze wurden nicht nominiert. Von Niklas Süle, der ebenfalls nicht im DFB-Aufgebot steht, erwartet Flick hingegen den nächsten Schritt.

Man darf also gespannt sein, welche Erkenntnisse die kommenden drei Partien für den Bundestrainer liefern. In Sachen Nummer eins im DFB-Tor wird es allerdings keine Entscheidung geben. (smk)