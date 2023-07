Wenn der Kamerad zum Nebenbuhler wird

Von: Günter Klein

Auch der „Bomber der Nation“ fing mal klein an: Gerd Müller © dpa

Serie 60 Jahre Bundesliga: Warum ein Nationalspieler aufhörte, als das Profitum kam

Ist es das Ende des Fußballs, wenn Spitzengehälter in der deutschen Bundesliga höher sind als die der Vorstandsvorsitzenden in DAX-Unternehmen? Ist es unsittlich, wenn ein 17-Jähriger mit dem ersten Profivertrag, den noch die Eltern unterschreiben mussten, ausgesorgt hat? Macht das Geld den Sport kaputt?

Die moralischen Fragen zum „modernen Fußball“ von 2023 waren so ähnlich – in kleineren Dimensionen halt – auch schon 1963 zu vernehmen, als die Bundesliga eingeführt wurde. Aus Beweggründen übrigens, die ebenfalls neuzeitlich klingen: Im alten System hatten die besten Vereine den Anschluss an die internationale Spitze verloren, in den fünf regional gestaffelten Oberligen mit insgesamt 74 Klubs wurden sie zu wenig gefordert – allenfalls die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft bot ansprechenden Sport. Die Nationalmannschaft erlebte nach dem WM-Titel von 1954 einen Niedergang, war bei der WM 1962 nur so eben über die Vorrunde hinausgekommen. Junge Stars wie Helmut Haller, Horst Szymaniak und Albert Brülls wanderten nach Italien ab, das niederländische Enschede und die Young Fellows Zürich warben die 54er-Weltmeister Helmut Rahn und Karl Mai ab.

Es musste also was geschehen. Ballung der Kräfte, eine höchste Liga mit 16 Klubs – und für die Spieler die Möglichkeit, sich mit Fußball den Lebensunterhalt zu verdienen. Ohne Schwarzzahlungen und krude Darlehensverträge für Geschäftsgründungen, auf offiziellem Weg.

Was bis zur Einführung der Bundesliga galt: Monatliches Grundgehalt 50 bis 160 D-Mark, Leistungsprämien im Monat bis zu 400 Mark, 100 Mark Verdienstausfall, 1000 Mark Sonderzahlung für die Deutsche Meisterschaft, und wer 500-mal für seinen Verein aufgelaufen war, durfte sich 1500 Mark Treueprämie gutschreiben. Das Lizenzspielerstatut der Bundesliga erlaubte dann: 1200 Mark Gehalt, bei Nationalspielern wie Uwe Seeler durfte es bis auf 2500 Mark steigen, Meisterbonus 2000 Mark, bei Vereinswechsel Handgeld bis zu 10 000 DM.

Auf legalem Weg sprudelten neue Quellen und konnte bis zum Dreifachen verdient werden – trotzdem äußerten Spieler, die davon hätten profitieren können, Bedenken. Am lautesten der Hamburger Nationalspieler Jürgen Werner, der 1962 noch dem WM-Kader angehört hatte. Er lehnte das „große Geldverdienen“ aus ethischen Gründen ab, wie im „Spiegel“-Artikel „Geld im Schuh“ von August 1963 zu lesen war. Ihn irritierte besonders die Abkehr vom Einheitslohn: „Da Unterschiede gemacht werden, ist jeder des anderen Nebenbuhler, nicht Kamerad.“ Jürgen Werner beendete seine Fußballkarriere darum mit knapp 27 Jahren und gab seinem Lehramtsstudium in Latein Vorrang – wurde später aber Funktionär beim HSV und im DFB (man kennt ihn als Spielausschussvorsitzenden von den Pokalauslosungen) und kehrte ins System zurück.

Lange hielt die Zufriedenheit mit den neuen Verdienstmöglichkeiten nicht an. In der RTL-Serie „Gute Freunde“ über den Aufstieg des FC Bayern (läuft im Herbst) wird nachgestellt, wie die Münchner Funktionäre dem umworbenen Nördlinger Jugendtorjäger Gerd Müller einen Nebenjob als Möbelpacker (400 Mark monatlich) offerieren, damit er die Kasse aufbessern kann. Franz Beckenbauer beginnt zu klagen, dass er in Italien eine Million im Jahr verdienen könnte (dummerweise hatte die Serie A einen Ausländer-Stopp erlassen). Manager Robert Schwan mahnt den Aufbruch in die Ära der Vermarktung an.

Der moderne Fußball bahnt sich seinen Weg. Liebenswürdig altertümlich wirkt er immer nur im Rückblick. Aber nie zu seiner Zeit.