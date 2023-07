Umfrage bestätigt: Frauen-Nationalmannschaft beliebter als DFB-Männer

Von: Melanie Gottschalk

Nur wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-WM haben die Frauen noch einmal richtig Rückenwind bekommen. Grund ist eine Umfrage.

Frankfurt – Diese Nachricht kommt genau zur richtigen Zeit. Nur wenige Stunden vor dem Abflug der DFB-Frauen zur WM nach Australien dürfen sich Alexandra Popp und ihre Kolleginnen als neue Nummer eins im Land fühlen. Denn rechtzeitig zum Start der Titelmission bei der Endrunde in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) haben die Frauen die Männerauswahl bei den Sympathiewerten überholt.

Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen Datum: Donnerstag, 20. Juli 2023 bis Sonntag 20. August 2023 Mannschaften: 32 Verband: FIFA

Flug zur WM hebt um 22.20 Uhr in Frankfurt ab

Bei einer repräsentativen Umfrage gaben 52 Prozent der Befragten an, dass sie das Frauenteam sympathischer als die Männermannschaft finden. Als Gründe dafür wurden genannt, dass der Frauenfußball „ursprünglicher“ sei und „finanziell nicht so ausgeschlachtet“ werde. Zudem setzten sich die Spielerinnen für die Gleichberechtigung ein, sie seien „bodenständiger“ und „nahbarer“.

Die frohe Kunde, die das Meinungsforschungsinstitut Norstat im Auftrag des Playboy ermittelt hat, ereilte die deutschen Fußballerinnen noch bevor sie sich auf den Weg zum Terminal 2 des Frankfurter Flughafens machten. Für 22.20 Uhr ist der Start des Emirates-Fluges 048 geplant. Knapp sechseinhalb Stunden dauert die erste Etappe bis nach Dubai, von dort geht es weiter nach Down Under.

DFB-Kapitänin Alexandra Popp hat nicht nur auf dem Platz allen Grund zum Jubeln. Ihre Mannschaft ist laut einer Umfrage beliebter als die DFB-Männer. © M.i.S./imago

Bundespräsident Steinmeier wünscht DFB-Frauen viel Erfolg bei WM

Die besten Wünsche für die Reise gab es auch vom Bundespräsidenten. Frank-Walter Steinmeier verabschiedete die Mannschaft virtuell. „Liebe Spielerinnen, Sie machen sich jetzt auf ins große Abenteuer Fußball-WM“, grüßte Steinmeier bei einem gemeinsamen Instagram-Video mit seiner Ehefrau Elke Büdenbender aus dem Garten des Schlosses Bellevue: „Wir wünschen Ihnen einen Platz ganz weit oben. Gute Reise, viel Glück – und viel Erfolg.“

In den Tagen nach der verpatzten Generalprobe gegen Sambia am vergangenen Freitag konnten sich die Schützlinge von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg noch einmal zu Hause sammeln – doch mit der Entspannung ist es nun vorbei. „Es muss uns klar sein, dass wir gegen alle 100 Prozent geben müssen“, sagte Kapitänin Popp: „Wir dürfen keinen Gegner unterschätzen.“

Svenja Huth muss sich von hochschwangerer Frau verabschieden

Doch nicht nur sportliche Gedanken gehen mit auf die Reise in Richtung des deutschen Basislagers nach Wyong – rund 90 Kilometer nördlich von Sydney. Schließlich sitzt ein Team im Flugzeug, das auch die moderne Gesellschaft repräsentiert. So geht Melanie Leupolz mit Kind plus Babysitterin an Bord und Svenja Huth muss sich vor dem Abflug von ihrer hochschwangeren Frau verabschieden. (msb/sid)