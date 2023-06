Weit weg von einer EM-Form: Wo ist der Kompass des DFB-Teams?

Von: Jan Christian Müller

Seht her, ihr Leute, die ihr uns schon abgeschrieben und ausgepfiffen habt - so wird das gemacht: Joshua Kimmich (rechts) nach seinem späten Ausgleichstor. © dpa

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft und ihr Trainer Hansi Flick sehen nicht so aus, als könnten sie aus innerer Stärke Stabilität erlangen.

Der Phantasie mal freien Lauf gelassen: Am Montagabend zwischen 18 und 20 Uhr hat Niklas Süle es sich vorm Fernseher bequem gemacht - eine Tüte Paprikachips, einen Zehnerpack Hanuta und drei Dosen Mezzomix mitsamt der Bestellliste für den Pizza- und Dönerservice vor sich - und irgendwann mit einiger Selbstzufriedenheit festgestellt, dass die Spielkameraden in der Nationalelf auch ohne seine persönliche Beteiligung durcheinanderlaufen, übereinanderpurzeln und manchmal einfach stehenbleiben, wenn es geboten wäre, loszurennen.

Heraus kam ein schmeichelhaftes 3:3 gegen die Ukraine, nach dem die Bremer Lokalgröße Niclas Füllkrug witzelte, man habe es mit der Interpretation „Benefizspiel“ vielleicht etwas zu weit getrieben. Der einheimische „Weser-Kurier“ titelte in offenbar ernst gemeinter landsmannschaftlicher Verbundenheit tatsächlich: „Nur Füllkrug schon in EM-Form.“ Das Blatt dürfte damit eher die gelungene Öffentlichkeitsarbeit des trotz seines Tores zum 1:0 wenig überzeugenden Mittelstürmers gemeint haben, dem Ironie jedenfalls nicht fremd ist. Die zwischenzeitlichen Missfallensbekundungen nahm Füllkrug folgendermaßen zur Kenntnis: „Das Bremer Publikum ist halt qualitativ sehr hochwertigen Fußball gewohnt. Deswegen kamen da wahrscheinlich auch ein paar Pfiffe.“

Zur gemeinsamen Einordnung hier die letzten neun Spiele seit September: drei Niederlagen gegen Ungarn, Japan, Belgien, drei Siege gegen den Oman, Costa Rica, Peru, drei Unentschieden gegen Spanien, England und die Ukraine. 16:15 Tore, die Statistik eines Mittelmaßes. Nach seinem Rekordstart als Bundestrainer mit acht Siegen in Serie (zumeist gegen Fußballzwerge vom Gardemaß Liechtenstein) hat Hansi Flick in den 14 darauffolgenden Partien nur noch vier Erfolge eingefahren. Daran ist keine Nancy Faeser schuld, kein Gianni Infantino und keine überkritischen TV-Gurus. Noch nicht mal Oliver Bierhoff kann seit ein paar Monaten etwas dafür.

Gegen diese Fakten - und womöglich auch gegen das allgemeine gesellschaftliche Stimmungstief im Land - haben Flick und seine Leute kein schmackhaftes Rezept gefunden. Welche Linie der Bundestrainer verfolgt? Unsichtbar! Die Dreierkette als vorerst misslungenes Experiment will er beibehalten. „Das ziehen wir durch - wir brauchen ein anderes System als Alternative.“

Er glaubt auch, mit seiner - böse formuliert - personellen und taktischen Salamitaktik die Mannschaft nicht zu überfordern. Obwohl er festgestellt hat, dass einige Spieler „nicht mit wahnsinnigem Selbstvertrauen hier angekommen sind“.

Leute wie David Raum und Nico Schlotterbeck, die zum Ultimo der Saison nur auf der Bank saßen, formschwache Männer wie Leon Goretzka oder Leroy Sané, die aber allesamt gegen die Ukraine dennoch mitspielen durften. Er sei bei seiner Aufstellung „nach Trainingsleistung gegangen“, tat Flick kund, der Kai Havertz, Jamal Musiala und Florian Wirtz später brachte. Spieler, die nach dem Getriebeschaden allesamt für Schwung sorgten.

Dazu mischt sich eine merkwürdige Trotzhaltung. Man wundert sich schon ein bisschen über die dargebotene Haltung, wenn sich etwa Joshua Kimmich nach einem in letzter Minute verwandelten Strafstoß vors Publikum baut und mit ausgebreiteten Armen kundzugeben scheint: „Seht her, ihr Leute, die ihr uns schon abgeschrieben und ausgepfiffen habt - so wird das gemacht!“

Im Mittelfeld hatte die neu geordnete Zusammenarbeit des Kapitäns diesmal vor Leon Goretzka wieder nicht funktioniert. In Bremen hat Goretzka als Aufpasser das defensive Mittelfeld verdichten sollen. Flick befand, der Münchner habe seine Aufgabe „schon okay“ erfüllt.

Der keinerlei Souveränität ausstrahlende Goretzka selbst sollte das tunlichst kritischer betrachten. Egal, wo er im letzten halben Jahr für die Bayern oder das DFB-Team unterwegs war - der Mittelfeldmann navigierte weitgehend ohne Kompass. Da sieht einer gerade nicht so aus wie ein Fußballspieler, der Freude an seiner Arbeit hätte. Es gab ein paar Balleroberungen durch den Bayern-Profi, aber er spielte in Pressingsituationen Foul, wo das nicht passieren darf, und er ließ sich mitunter zu leicht überlaufen, auch deshalb freilich, weil des öfteren weit und breit niemand in seiner Nähe war, der hätte helfen können oder wollen. Da fehlt es sichtbar an Bindung zwischen den Mannschaftsteilen. „Das hat auch alles etwas mit Hingabe zu tun“, monierte Antonio Rüdiger.

Wenn die fehlt, werden die eigentlich zugeneigten Fans missmutig. Das war im Weserstadion deutlich zu hören und konnte nicht verwundern. Unschwer zu vernehmen war aber ein Jahr vor EM-Start auch, dass eine Form der dankbaren Begeisterung sofort zu erspüren ist, wenn in den selteneren lichten Momenten dieser Nationalmannschaft etwas gediegen funktioniert. Momentan macht aus DFB-Sicht mehr die mögliche Eigendynamik eines Heimturniers Hoffnung auf Abhilfe als die innere Stärke dieses Teams mitsamt ihres an Grenzen stoßenden Trainers.

Der bleibt dabei: Grundsätzliche Zweifel an dem, was seine Spieler ihm anbieten, hat er nach wie vor nicht. „Ich habe schon viele Mannschaften trainiert, auch hier als Co-Trainer. Was ich im Training sehe, ist auf sehr hohem Niveau. Aber die Mannschaft verliert relativ schnell das Vertrauen in ihre Qualität, da müssen wir dran arbeiten.“

Flick hat freilich mitbekommen, dass die Geduld des Publikums endlich ist - und die Vorfreude auf die EM gleichzeitig übersichtlich. Von selbst erinnerte er nach dem trotz des späten Ausgleichs insgesamt missratenen Spiel gegen die Ukraine an das Jahr 2006: „Da hat man im März 1:4 in Italien verloren, es war eine wahnsinnig negative Stimmung. Trotzdem ist es ein Sommermärchen geworden.“ Es klang fast schon wie eine Durchhalteparole.