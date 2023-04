Holt Tuchel plötzlich einen Chelsea-Star zum FC Bayern München?

Von: Sascha Mehr

Die Kaderplanung beim FC Bayern München läuft auf Hochtouren. Kommt ein ehemaliger Tuchel-Schützling an die Säbener Straße?

München/London - Die Kaderplanung für die kommende Saison läuft beim FC Bayern München seit einiger Zeit auf Hochtouren. Sportvorstand Hasan Salihamidzic ist auf der Suche nach Spielern, die die eigene Mannschaft weiter verstärken. Positionen, auf denen Bedarf besteht, sind die des Rechtsverteidigers und des Mittelstürmers. Doch sucht der FCB auch im offensiven Mittelfeld? Für diese Position könnte ein alter Bekannter von Thomas Tuchel auf der Liste des deutschen Rekordmeisters stehen.

Name Mason Mount Alter 24 Verein FC Chelsea Position Offensives Mittelfeld

FC Bayern München: Mount eine Option für den Sommer?

Mason Mount wurde zum Leistungsträger unter Thomas Tuchel beim FC Chelsea und machte den nächsten Schritt in seiner Karriere. Nach der Entlassung Tuchels hatte es der englische Nationalspieler schwer. In den vergangenen Monaten verlor er an Standing beim englischen Top-Klub und er zeigte auch nicht mehr die starken Leistungen wie in den Jahren zuvor. Zuletzt fiel er wegen einer Beckenprellung aus und saß in den anschließenden beiden Premier-League-Partien 90 Minuten auf der Bank.

Der 24-Jährige, der beim FC Chelsea einen Vertrag bis Sommer 2024 besitzt, könnte im Sommer verkauft werden. Nach Informationen des Online-Portals Spox soll der FC Liverpool bereits mit der Spielerseite über einen möglichen Transfer nach der laufenden Saison gesprochen haben. Doch nicht nur Jürgen Klopp zeigt Interesse am Nationalspieler, auch der FC Bayern München könnte seinen Hut in den Ring werfen.

Mason Mount vom FC Chelsea. © IMAGO/David Klein

„Ich glaube, er würde bei Bayern brillant funktionieren. Man könnte nachvollziehen, dass Tuchel ihn will, denn er hat es damals geschafft, dass Mount seinen besten Fußball spielt“, erklärte der ehemalige Chelsea-Profi Glen Johnson beim Streamingdienst DAZN.

Thomas Tuchel, Trainer des FC Bayern München. © IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

FC Bayern München: Mount wäre kein Schnäppchen

Mount, der in Portsmouth geboren wurde und die komplette Nachwuchsabteilung des FC Chelsea durchlief, hat außergewöhnliche Fähigkeiten, die dem FC Bayern München gut zu Gesicht stehen würden. Im offensiven Mittelfeld ist der deutsche Rekordmeister mit Jamal Musiala, Thomas Müller und Leroy Sané quantitativ und qualitativ aber eigentlich bestens besetzt.

Mount, der einen Marktwert in Höhe von 65 Millionen aufweist, wäre zudem kein Schnäppchen. Doch lässt sich der FC Bayern München wirklich einen Spieler seiner Klasse entgehen, falls er wirklich im Sommer auf den Markt kommt? (smr)