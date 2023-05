Was den Hamburger SV und den VfB Stuttgart verbindet

Von: Jan Christian Müller

Die Nerven liegen blank: Hamburgs Trainer Tim Walter lässt einen Fan abblitzen. © dpa

Die Traditionsklubs sind Meister in der Geldverbrennung und der Selbstdemontage. Jetzt treffen sie sich mal wieder in der Tür zur Zweiten Fußball-Bundesliga.

Die Parallelen zwischen den Relegationsteilnehmern VfB Stuttgart und Hamburger SV zwei Klubs mit großer Vergangenheit, sind erstaunlich. Sie erklären, warum es beiden Klubs trotz ihrer bevorzugten Lage in reichen Metropolen der Republik seit zehn Jahren nicht mehr annähernd stabil gelingt, einstellige Tabellenplätze im Oberhaus des deutschen Fußballs zu belegen. Seit der Saison 2013/14 kam der HSV lediglich einmal, der VfB nur zweimal über Rang 14 der ersten Liga hinaus. Die Hamburger sind nunmehr im fünften Jahr in Folge Zweitligist, den Schwaben droht der dritte Abstieg binnen acht Jahren. Zittern und Bibbern ist zur Tradition geworden in den Traditionsvereinen.

Der Hamburger SV ist mit rund 90 000 Mitgliedern der achtgrößte Verein Deutschlands, der VfB folgt direkt dahinter mit fast 80 000 Mitgliedern. Beide haben in den vergangenen Jahren verlässlich Schlagzeilen wegen heftiger interner Querelen geliefert, die weit nach außen ausstrahlten. Tiefster Tiefpunkt in Stuttgart: die Datenaffäre, als vom Klub Zehntausende persönlicher Daten illegal an Dritte weitergegeben wurden, um die Mitglieder zu beeinflussen, 2017 für die Ausgliederung der Profiabteilung und Umwandlung in eine Aktiengesellschaft zu stimmen (was dann auch geschah).

Dem HSV war es schon 2014 gelungen, seine Profiabteilung aus dem Verein herauszubrechen, in einer AG umzuwandeln und so Geld einzusammeln. Danach sollte alles besser werden, nachdem zuvor eine für einen neuen Nachwuchscampus aufgelegte Fananleihe über 17,5 Millionen Euro in Spielergehälter und Trainerabfindungen gingen statt in die Talentförderung. Den Campus finanzierte dann freundlicherweise der Unternehmer Alexander Otto.

Hauptaktionär der HSV-AG ist Klaus-Michael Kühne, einer der reichsten Menschen im Land. Der 85-Jährige hielt zu Hochzeiten 20,44 Prozent der Anteile, mittlerweile sind es noch 15,21 Prozent. Der Milliardär soll fast 180 Millionen Euro für und in den Klub investiert haben, seine wiederholte Einmischung in Transfers geriet ebenso störend wie seine fortgesetzte unruhestiftende, wiewohl vielfach berechtigte öffentliche Kritik an HSV-Führungskräften.

Peinliche Vorstandspossen

Die zofften sich zuletzt nach Leibeskräften mit dem Ausgang, dass Sportvorstand Jonas Boldt und Trainer Tim Walter bleiben durften, während Thomas Wüstefeld nach neun chaotischen Monaten als Vorstand im Herbst 2022 gehen musste und dessen vormaliger Vertrauter, Aufsichtsratschef und Präsident Marcell Jansen, geschwächt zurückblieb. Die Streitigkeiten in Stuttgart, auf öffentlicher Bühne ausgetragen von Ex-Vorstand Thomas Hitzlsperger und Präsident Claus Vogt, gerieten ein Jahr zuvor zur peinlichen Posse. Unruhe herrscht in Präsidien und Aufsichtsräten, sowohl in Hamburg als auch in Stuttgart, weiterhin nicht zu wenig.

Die Ausgründung bescherte dem VfB im Jahr 2017 41,5 Millionen Euro für 11,75 Prozent der Aktien durch Mercedes-Benz, 2022 erwarb Ausrüster Jako für rund vier Millionen Euro 1,16 Prozent der Anteile. Weder in Hamburg noch in Stuttgart haben die Finanzspritzen für nachhaltige Stabilität gesorgt, nicht in der Führung und auch nicht sportlich. In Zahlen: vier Präsidenten, acht Sportchefs und 14 Cheftrainer binnen zehn Jahren gab es sowohl beim VfB als auch beim HSV.

Seit im Jahr 2009 die Relegation wieder eingeführt wurde, ist der Hamburger SV zum Rekordteilnehmer der beiden Ausscheidungsspiele geworden. In diesem Sommer (Hinspiel am Donnerstag, 20.45 Uhr/Sat. 1 und Sky) zittern die Hanseaten zum vierten Mal in der Nachspielzeit der Saison, ob sie im kommenden Spieljahr in der ersten oder zweiten Liga dabei sein werden. Zweimal ging es gut aus, einmal nicht. Am Ende der Saison 2013/14 rumpelten sich die Rothosen nach einem schmeichelhaften 0:0 im Hinspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth im Rückspiel zu einem 1:1. Die Franken vergaben in der Schlussphase zwei maximale Großchancen gegen einen konditionell einbrechenden HSV, dem dank der damals noch gültigen Auswärtstorregel ein einziger Relegationstreffer durch Pierre-Michel Lasogga zum Klassenerhalt reichte.

Das Glück wendet sich ab

Ein Jahr später waren das Glück und Schiedsrichter Manuel Gräfe dem HSV in Karlsruhe gewogen. Die Badener führten nach dem 1:1 im Hinspiel bis zur Nachspielzeit 1:0, als Gräfe Freistoß für den HSV gab, nachdem der heutige Hamburger Jonas Meffert aus kurzer Distanz am Arm getroffen worden war. Marcelo Diaz schlenzte den Ball über die Mauer zum 1:1 ins Tor, in der Verlängerung traf Nicolai Müller zum 2:1 für den HSV, René Adler wehrt in der 123. Minute einen Karlsruher Strafstoß ab. HSV-Trainer Bruno Labbadia und Manager Dietmar Beiersdorfer machten die Nacht zum Tage. Der HSV feierte, als sei er just Meister geworden.

Zwei Jahre später ersparte Luca Waldschmidt den Hanseaten drei Minuten vor Schluss gegen den VfL Wolfsburg die Relegation. 2018 war das Glück aufgebraucht: Der HSV stieg, begleitet von Randalen beim bis heute letzten Bundesligaspiel, einem 2:1 gegen Mönchengladbach, direkt ab.

Vergangene Saison nach einem überzeugenden 1:0 in der Relegation bei Hertha BSC enttäuschten die Hamburger im Rückspiel und verloren ziemlich sang- und klanglos 0:2.

Der VfB Stuttgart musste 2019 in die Relegation, galt als Favorit gegen Union Berlin, kam daheim durch Tore von Christian Gentner und Mario Gomez nicht über ein 2:2 und auswärts in Berlin nicht über ein 0:0 hinaus. Da die Auswärtstorregel noch galt, stiegen die Ostberliner auf und die Schwaben ab. In der vergangenen Saison retteten sie sich durch einen Last-Minute-Treffer von Wataru Endo in der Nachspielzeit gegen den 1. FC Köln aufgrund des besseren Torverhältnisses gegenüber Hertha BSC vor der Relegation.