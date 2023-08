Warum der DFB und Khedira nicht zusammenkommen

Von: Jan Christian Müller

Die Suche nach einem Sportdirektor geht weiter: DFB-Präsident Neuendorf (links) und Rudi Völler. © dpa

Der ehemalige Nationalspieler wird kein Sportdirektor. Das hat Gründe, die wohl wenig mit Geld zu tun haben. Aber wann wagt der Verband einmal neue Wege? Ein Kommentar.

Es hat nicht gepasst zwischen DFB-Präsident Bernd Neuendorf und dem Kandidaten Sami Khedira als künftiger Sportdirektor. Eine vertrauensvolle Atmosphäre wollte sich in den Gesprächen nicht einstellen. Was auch an den unterschiedlichen Charakteren liegt und daran, wie Neuendorf den Verband seit seiner Amtsübernahme vor anderthalb Jahren führt. Der 62-Jährige ist ein Mann des Ausgleichs. Nach all den konfliktreichen Jahren mit unendlichen Scharmützeln, die der Deutsche Fußball-Bund vor seiner Zeit erlebt hat, ist ihm eine Grundstimmung des guten Miteinanders besonders wichtig,

Ex-Nationalspieler Khedira, der den durchaus streitbaren Matthias Sammer als „einen der klügsten Köpfe im deutschen Fußball“ ausgemacht hat, hätte eher auf eine Reizstimmung gesetzt. Ähnlich wie das auch bei Ralf Rangnick zu erwarten gewesen wäre, hätte der inzwischen mit Österreich erfolgreiche Fußballlehrer nach dem Rücktritt von Joachim Löw das Amt des Bundestrainers übertragen bekommen. Es kam nicht so. Hansi Flick durfte auf Betreiben des seinerzeit verantwortlichen Oliver Bierhoff ran. Jeder wusste, was er an dem anderen hat. Zur Jahreswende 2022/23 folgte dann Rudi Völler, der Teile von Bierhoffs Job übernahm. Das Zwischenergebnis ist bekannt. Niemand ist damit zufrieden. Alle wissen, dass es so nicht weitergehen kann, aber Khedira erschien weder Neuendorf noch Völler als passgenaue Lösung.

Nun muss man natürlich hinzufügen, dass es sich bei Rangnick um einen erfahrenen Spezialisten handelt, derweil Khedira zwar als Weltmeister 2014 geschmückt ist, aber ja noch ganz am Anfang einer möglichen Managerkarriere steht. Zwar ist es aus seiner Sicht nachvollziehbar, dass er gewiss sein wollte, nach der EM 2024 mit erweiterten Kompetenzen ausgestattet zu werden. Nachvollziehbar ist aus DFB-Sicht aber auch, dass man sich einen - wenn auch als Ex-Nationalspieler verdienten - Berufsanfänger zunächst genauer anschauen will, ehe man ihm verspricht, dass bei ihm künftig alle Fäden zusammenlaufen werden,

Beide Seiten dementieren entschieden, dass die Finanzen eine wichtige Rolle gespielt hätten. Kann sein, dass sich dieses Problem erst im nächsten Schritt der Verhandlungen zum No Go entwickelt hätte. So weit kam es offenbar gar nicht. Fakt ist aber: Im DFB arbeiten schon jetzt zu viele Leute, bei denen das Verhältnis Aufwand (fürs üppige Gehalt) und Ertrag nicht in einem gesunden Einklang stehen. Vorsicht ist also geboten.

Dabei ist es allerdings Unfug, wenn die Ex-Nationalspielerin Tabe Kemme in einer Kolumne bei t-online einwirft, der DFB sei bereits „hoch verschuldet“. Wahr ist, dass der nach wie vor über Millionen-Rücklagen verfügende Verband sparen muss, damit er nicht zukünftig in eine Schuldenfalle läuft. Dagegen wurden einschneidende Maßnahmen getätigt. Wahr ist aber auch, dass Kemme zu Recht darauf hinweist, dem DFB würde Expertise von außen vermutlich „extrem guttun“. Mit Flick und Völler wurden zuletzt alte Fahrensmänner zurückgeholt, charakterlich einwandfreie Kerle sicherlich, aber natürlich auch Leute, die wie Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg vor allem Stallgeruch ausmacht. Was man Bernd Neuendorf übrigens nicht vorwerfen kann: Der ehemalige Journalist ist erst seit vier Jahren Fußballfunktionär.