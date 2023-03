Wann und wo findet die Fußball-EM 2024 statt?

Von: Nico Scheck

Wollen bei der EM 2024 wieder oben angreifen: Bundestrainer Hansi Flick (l) und Routinier Thomas Müller im DFB-Dress. © Robert Michael/dpa

Die EM 2024 steht vor der Tür. Es ist die 17. Austragung des Fußball-Turniers. Doch wann findet das Eröffnungsspiel statt - und wo?

Nach der WM ist vor der nächsten EM. Nur knapp 18 Monate nach der Weltmeisterschaft in Katar steigt im Sommer 2024 die Fußball-EM. Und: Gastgeber ist Deutschland. Zuletzt hatte Deutschland die WM 2006 im eigenen Land ausgetragen. Das Sommermärchen der deutschen Nationalmannschaft dürfte noch in den Köpfen der Fans sein.

Auch bei der EM 2024 rechnet sich das Team um Bundestrainer Hansi Flick gute Chancen auf den Titel aus. Den letzten Europameisterschaftssieg aus deutscher Sicht gab es 1996. Anno 2024 heißt der Titelverteidiger Italien. Nach der verpassten WM-Teilnahme 2022 hat die „Squadra Azzurra“ Wiedergutmachung zu leisten. Hier erfahren Sie alle Termine zur Fußball-EM sowie sämtliche Stadien, in denen gespielt wird.

Wann findet die EM 2024 statt?

Der Spielplan zur EM wurde am 10. Mai 2022 bekannt gegeben. Die Europameisterschaft startet am 14. Juni 2024 mit dem Eröffnungsspiel in der Münchner Allianz Arena. Anstoß wird um 21 Uhr sein. Es ist davon auszugehen, dass Deutschland eines der beiden Teams im Eröffnungsspiel sein wird. Denn: Traditionell eröffnet der Gastgeber eine EM.

Das Ziel aller teilnehmenden Mannschaften ist das Finale am 14. Juli 2024 im Olympiastadion in Berlin. Auch hier wird die Partie um 21 Uhr angepfiffen. Die Termine der EM 2024 im Überblick:

Gruppenphase: 14. Juni - 26. Juni 2024

14. Juni - 26. Juni 2024 Achtelfinale: 29. Juni - 02. Juli 2024

29. Juni - 02. Juli 2024 Viertelfinale: 05. Juli - 06. Juli 2024

05. Juli - 06. Juli 2024 Halbfinale: 09. Juli - 10. Juli 2024

09. Juli - 10. Juli 2024 Finale: 14. Juli 2024

Wo findet die Fußball-EM statt?

Gastgeberland der EM ist Deutschland. Gespielt wird in insgesamt zehn Städten und Stadien. 18 Städte hatten sich zuvor für die Austragung beworben. Als Bedingung galt unter anderem, dass das Stadion mindestens 30.000 Plätze umfasst. Durchgesetzt haben sich am Ende folgende Städte und Stadien:

Stadt Stadion Kapazität Berlin Olympiastadion Berlin 70.033 Dortmund Signal-Iduna-Park 61.524 Düsseldorf Merkur Spiel-Arena 46.264 Frankfurt am Main Deutsche Bank Park 48.057 Gelsenkirchen Veltins Arena 49.471 Hamburg Volksparkstadion 50.215 Köln Rheinenergiestadion 46.922 Leipzig Red Bull Arena 46.635 München Allianz Arena 66.026 Stuttgart Mercedes-Benz Arena 50.998

