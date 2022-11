Walisische Nationalhymne: Das bedeutet der Text auf Deutsch

Die Nationalhymne von Wales sollte eigentlich ein Lied für die walisischen Gasthäuser sein. So lautet der Text auf Deutsch.

Cardiff – Für viele ist die walisische Nationalhymne unter dem Titel „God Bless the Prince of Wales“ bekannt. Dabei handelt es sich jedoch nur um eine inoffizielle Hymne des Landes. Wer der walisischen Nationalmannschaft vor seinen Spielen genau zuhört, wird erkennen, dass diese keine englische Hymne singen, sondern einen Text in eigener Landessprache.

Denn die eigentliche Nationalhymne von Wales trägt den walisischen Titel „Hen Wlad Fy Nhadau“, welcher sich mit „Altes Land meiner Väter“ ins Deutsche übersetzen lässt. Der Text ist ein patriotischer Lobgesang auf die Schönheit des eigenen Landes und hebt vor allem dessen umwerfende Berg- und Küstenlandschaft hervor.

So lautet der Originaltext der Nationalhymne von Wales:

Mae hen wlad fy nhadau yn annwyl i mi,

Gwlad beirdd a chantorion, enwogion o fri;

Ei gwrol ryfelwyr, gwladgarwyr tra mâd,

Tros ryddid gollasant eu gwaed.

Gwlad, gwlad, pleidiol wyf i‘m gwlad.

Tra mor yn fur i‘r bur hoff bau,

O bydded i‘r hen iaith barhau.

Hen Gymru fynyddig, paradwys y bardd,

Pob dyffryn, pob clogwyn i‘m golwg sydd hardd;

Trwy deimlad gwladgarol, mor swynol yw si

Ei nentydd, afonydd, i mi.

Os treisiodd y gelyn fy ngwlad tan ei droed,

Mae hen iaith y Cymry mor fyw ag erioed,

Ni luddiwyd yr awen gan erchyll law brad,

Na thelyn berseiniol fy ngwlad.

So lautet die deutsche Übersetzung von „Hen Wlad Fy Nhadau“:

Das alte Land meiner Väter ist mir teuer.

Land der Barden und Sänger, berühmter Männer;

Seine tapferen Kämpfer, hervorragenden Patrioten,

für Freiheit vergossen sie ihr Blut.

Land, Land, treu bin ich meinem Land,

während die See eine Mauer für das reine, geliebte Land bildet,

oh, möge die alte Sprache überdauern.

Altes bergiges Wales, Paradies der Barden,

Jedes Tal, jede Klippe ist meinen Augen schön;

Durch patriotische Gefühle, sehr reizvoll ist das Rauschen

Ihrer Bäche und Flüsse mir.

Wenn der Feind bedrückt unter seinem Fuß mein Land,

Die alte Sprache der Waliser bleibt so lebendig wie nie,

Die Muse ist nicht von der furchtbaren Hand des Verrats gehindert,

Weder die melodische Harfe meines Landes.

Walisische Nationalhymne: Die Entstehung von „Hen Wlad Fy Nhadau“

Der Text der Nationalhymne von Wales stammt aus der Feder des Komponisten Evan James. Er schrieb das Loblied auf Wales im Jahre 1856. Sein Sohn James James unterlegte die Zeilen des Vaters mit der bis heute bestehenden Melodie. Die Hymne war ursprünglich als Trinklied für Gasthäuser gedacht und sollte die Insassen zum Tanzen motivieren. Die Melodie war deshalb in einem schnellen 6/8-Takt komponiert worden. Das Lied wurde später verlangsamt, damit der Text auch von großen Menschenmengen problemlos gesungen werden kann.

Seine Popularität gewann das Lied durch die Veröffentlichung des Musikbandes „Gems of Welsh melody“ im Jahre 1860, welcher auch das Lied „Hen Wlad Fy Nhadau“ enthielt. Mittlerweile ist die Hymne untrennbar mit walisischen Sportereignissen verbunden, insbesondere mit Rugby- und Fußballländerspielen. Die Tradition geht bis ins Jahr 1905 zurück, als die Rugby-Mannschaften von Wales und Neuseeland zum ersten Mal gegeneinander spielten. (aa)