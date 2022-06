Wales gegen Ukraine: Hier sehen Sie das Play-off-Finale zur WM 2022 live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Die Ukraine ist zu Gast in Wales. © David Young / Imago Images

Im Play-off-Finale zur WM 2022 trifft Wales auf die Ukraine: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Cardiff – Das letzte Ticket aus Europa für die WM 2022 in Katar ist noch zu vergeben und es wird entweder an Wales oder die Ukraine gehen. Nach dem Halbfinalsieg der Ukraine in Schottland geht es in Cardiff gegen Gastgeber Wales um die letzte Chance, an der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Es wird ein ausgeglichenes Duell erwartet, bei dem am Ende wohl die Tagesform entscheiden wird.

Im Halbfinale musste die Ukraine in Schottland ran und übernahm von Beginn an das Kommando. In der 33. Minute brachte Jarmolenko mit einem sehenswertem Heber sein Team in Front. Zu Beginn der zweiten Hälfte erhöhte Roman Jaremtschuk nach einer Jarmolenko-Flanke per Kopf auf 2:0. Die Gastgeber steckten aber nicht auf und kamen durch einen Torwartpatzer zum 1:2-Anschlusstreffer – doch in der Nachspielzeit sorgte ein Konter der Ukrainer für die endgültige Entscheidung.

Wales gegen Ukraine: Duell um das letzte Ticket für die WM 2022

„Wir bekommen ständig Nachrichten von unseren Soldaten, die wollen, dass wir zur WM fahren“, berichtete Mittelfeldspieler Taras Stepanenko (Schachtar Donezk). Er selbst habe einen Monat lang nicht trainiert. Generell sind viele ukrainische Spieler ohne Spielpraxis. „Sie alle haben den Traum, dass der Krieg endet. Die Mannschaft will bei der WM dabei sein. Wir wollen den Ukrainern dieses Gefühl schenken, denn sie brauchen es in dieser Zeit“, sagte Oleg Zinchenko von Manchester City unter Tränen.

Wales hatte sein Play-off-Halbfinale bereits Ende März gegen Österreich bestritten und sich mit einem 2:1-Erfolg für das Endspiel qualifiziert. In der Generalprobe für das Duell mit der Ukraine, trat die Mannschaft um Superstar Gareth Bale in Polen an und unterlag dem Team um Torjäger Robert Lewandowski knapp mit 1:2. In Wales ist die Vorfreude groß, denn das ganze Land wartet sehnsüchtig auf die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit 64 Jahren.

Das Play-off-Halbfinale für die Qualifikation zur WM 2022 zwischen Wales und der Ukraine steigt am Sonntag, 5. Juni, um 18.00 Uhr in Cardiff. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können

Wales gegen Ukraine: WM-Qualifikation live im Free-TV?

Das Play-Off-Finale zwischen Wales und der Ukraine wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der WM-Qualifikation liegen beim Streaminganbieter DAZN.

Wales gegen Ukraine: WM-Qualifikation im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Play-off-Finale zwischen Wales und der Ukraine im Live-Stream übertragen.

wird das Play-off-Finale zwischen übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 5. Juni 2022, um 17.30 Uhr mit den Vorberichten, um 18.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

