„Halten mich alle für wahnsinnig“: Baumgart bringt Köln-Duo für EM 2024 ins Spiel

DFB-Auswahl

Die EM 2024 in Deutschland wirft ihre Schatten voraus. Köln-Trainer Baumgart bringt ein FC-Duo für die DFB-Auswahl ins Spiel.

Köln – In etwas mehr als einem Jahr findet nach der WM 2006 erneut ein Fußball-Großereignis in Deutschland statt. Die Europameisterschaft 2024 wird in insgesamt zehn deutschen Städten ausgetragen und die Vorfreude ist riesig. Sorge bereitet aber die DFB-Auswahl, die sich bei der WM 2022 in Katar bereits nach der Vorrunde verabschiedete und völlig enttäuschte.

Davie Selke Geboren: 20. Januar 1995 Verein: 1. FC Köln Position: Mittelstürmer

EM 2024: Baumgart empfiehlt Selke für DFB-Auswahl

Bundestrainer Hansi Flick darf weitermachen und soll eine schlagkräftige Truppe für die EM 2024 zusammenbauen. Keine einfache Aufgabe, denn Zeit hat der 58-Jährige nicht viel und zudem keine Pflichtspiele. Die deutsche Nationalmannschaft ist als Gastgeber automatisch qualifiziert und bestreitet keine Qualifikationsspiele. Es stehen bis zum EM-Auftakt lediglich Testspiele für Flick und seine Mannschaft auf dem Programm.

Bei der Nominierung des Kaders für die ersten Spiele in diesem Jahr, gegen Peru und Belgien, überraschte Flick mit fünf Neulingen. In den nächsten Monaten werden sicherlich weitere Profis die Chance bei der Nationalmannschaft bekommen, sich einen Platz im EM-Kader zu sichern. Steffen Baumgart, Trainer von Bundesligist 1. FC Köln, hat dem DFB-Coach nun zwei seiner eigenen Spieler ans Herz gelegt.

+ Davie Selke (l.), Steffen Baumgart (Mitte) und Marvin Schwäbe vom 1. FC Köln. © Imago

„Wenn ich jetzt einen Namen nenne, halten mich alle für wahnsinnig. Also, wenn Davie so weitermacht. Wir haben nur zwei Mittelstürmer: Füllkrug und Selke. Ich bin gespannt, ob komplett an ihm vorbeigeschaut wird, wenn er gesund bleibt und wenn das weiter so klappt, wie jetzt gerade angedeutet. Ich würde es ihm zutrauen“, sagte Baumgart im Köln-Talk „Loss mer Schwade.“

EM 2024: Schwäbe ein Kandidat für die DFB-Elf?

Der 28-Jährige wechselte im Winter ablösefrei von Hertha BSC in die Domstadt und hat sich nach Anlaufschwierigkeiten sehr gut zurechtgefunden. In den vergangenen fünf Partien erzielte der 28-Jährige vier Treffer und wurde von den FC-Fans zum Spieler des Monats gewählt. Baumgart und Selke, das scheint zu funktionieren. Die Kölner haben sich offenbar einen Torjäger zum Nulltarif geholt.

Selke ist aber nicht der einzige Spieler des 1. FC Köln, dem Baumgart die deutsche Nationalmannschaft zutraut. „Ich glaube, dass wir beim FC noch den einen oder anderen haben. Wie Marvin Schwäbe, wenn er sich weiterentwickelt – vielleicht nicht gleich als Nummer eins“, so der FC-Coach über seinen Keeper, der sich gegen Timo Horn durchgesetzt hat und seit zwei Jahren die Nummer eins im Tor der Geißböcke ist. (smr)

