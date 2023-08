Während Frauen-WM-Spiel heulen plötzlich die Sirenen

Von: Johannes Skiba

Kurz nach der Halbzeit der Partie zwischen den USA und Portugal bei der Frauen-WM ertönte ein minutenlanges Alarmsignal. Das Spiel wurde dennoch fortgesetzt.

Auckland – Die Frauen-WM in Australien und Neuseeland geht langsam in die heiße Phase. Das bekamen nun auch die Spielerinnen beim letzten Gruppenspiel der Gruppe E zwischen den USA und Portugal zu spüren. Denn kurz nach Anpfiff der zweiten Halbzeit ertönte minutenlang eine laute Sirene eines mutmaßlichen Feueralarms im Eden Park von Auckland. Vier Minuten war das Geräusch auch über die Außenmikrofone zu hören.

USA Trainer: Vlatko Andonovski Weltmeister: 4x

ZDF-Kommentatorin Neumann unbeeindruckt von Feueralarm bei Frauen-WM

Die Partie zwischen den USA und Portugal bei der Frauen-WM blieb davon unbeeinflusst. Die Spielerinnen schauten sich ein wenig verwirrt um. Schiedsrichterin Rebecca Welch schien einen Moment zu überlegen, gab dann unter dem Heulen der Sirene, die im Stadion wesentlich lauter geklungen haben soll als dies über die Außenmikrofone, für die Zuschauerinnen und Zuschauer wahrzunehmen war, einen Freistoß des Rekordweltmeisters frei, der dann ausgeführt wurde.

Auch die Stadionbesucherinnen und -besucher schien das Alarmsignal nicht zu interessieren. ZDF-Kommentatorin Claudia Neumann konnte den Vorfall während der Partie nicht aufklären, mutmaßte aber: „Ich denke, es ist ein technischer Defekt.“ Tatsächlich stellte sich die Sirene später als Fehlalarm heraus. Die erfahrene Reporterin wandte sich dann gleich wieder der Partie zu und zeigte Humor: „Wenn diese Alarmsirene wenigstens für die Spielerinnen da unten gelten würde, also um das Spiel ein bisschen zu befeuern – dann solls uns recht sein.“

Auch die Spielerinnen zeigten sich etwas irritiert durch das Alarmsignal. Dennoch konnten sie das Spiel konzentriert fortsetzen. © imago/Breton

USA überraschend ungefährlich bei der Frauen-WM

Denn die USA, die als Topfavoritinnen bei der Frauen-WM an den Start gingen, enttäuschen bislang größtenteils. Auch gegen die Portugiesinnen, die erstmals an einer Endrunde bei einer Weltmeisterschaft teilnahmen, reichte es am Ende nur zu einem mageren 0:0. Da die Niederlande parallel mit 7:0 gegen Vietnam gewann, beendete der vierfache Weltmeister die Gruppenphase mit fünf Punkten nur auf dem zweiten Rang.

Damit werden die US-Girls im Achtelfinale auf die Siegerinnen aus Gruppe G treffen. Das werden höchstwahrscheinlich die Schwedinnen sein. Mit den bisherigen Leistungen könnte für die Profis um Megan Rapinoe bereits gegen die Skandinavierinnen das Aus in der ersten K.O-Runde bevorstehen.

Der Alarm währende der Begegnung ist indes nicht das einzige Kuriosum dieser Weltmeisterschaft. So ist etwa das Trikot der englischen Nationaltorhüterin Earps nicht für ihre Fans im freien Verkauf zu erwerben. (jsk)