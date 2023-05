Wackelnder Branchenführer

Von: Frank Hellmann

Chancenlos in Frankfurt: Nichts geht mehr beim VfL Wolfsburg und Alexandra Popp. © IMAGO/HJS

Mitten in der ersten „DFB Women’s Week“ und vor dem Pokalfinale gibt der VfL Wolfsburg so große Rätsel auf, dass diese auch noch aufs Nationalteam für die WM abstrahlen können.

Es ist eine fast tragikomische Geschichte, die Merle Frohms mit dem DFB-Pokalfinale in Köln verbindet. Fünfmal schon hat die deutsche Nationaltorhüterin, die inzwischen weltweit zu den besten ihres Fachs gezählt wird, dieses Endspiel erlebt – aber immer nur von der Ersatzbank. Selbst als sie vor vier Jahren noch für den SC Freiburg spielte, konnte sie nicht das Erlebnis auskosten. Zuvor hatte sie sich den Finger ausgekugelt. Nun steht zwar ihrem ersten Einsatz in der Auflage zwischen dem VfL Wolfsburg und ihrem Ex-Verein Freiburg (Donnerstag 16.45 Uhr/ ARD und Sky) nichts im Wege, aber richtige Freude will doch nicht aufkommen.

Am Sonntag stand die 28-Jährige in der Mixed Zone der Frankfurter Arena, um eine vollkommen misslungene Generalprobe zu erklären. Die Demontage des Meisters und Pokalsiegers bei Eintracht Frankfurt (0:4) hatte Ausmaße erreicht, die fürs Verfolgerduell der Bundesliga wohl keiner der fast 18 000 Zuschauenden für möglich gehalten hatte. Auch Frohms nicht. „Natürlich tut es weh. Die Art und Weise ist sehr schmerzhaft. Das braucht man nicht schönzureden, das ist nicht unser Anspruch. Es geht jetzt darum, den Kopf schnell wieder hochzukriegen: Wir haben noch zwei Highlight-Spiele.“

Die zu Saisonbeginn aus Frankfurt zum VfL zurückgekehrte Nachfolgerin der langjährigen Stammtorhüterin Almuth Schult war so ehrlich, den Meistertitel abzuschreiben: „Ich glaube nicht, dass es sich Bayern jetzt noch nehmen lässt.“ Die im Pokal von Wolfsburg gedemütigten und in der Champions League an Arsenal gescheiterten Fußballerinnen des FC Bayern können mit einem Sieg bei Bayer Leverkusen (Samstag 13 Uhr) den ersten nationalen Titel holen – der VfL muss sich auf seine Endspiel-Optionen im Pokal und in der Champions League fokussieren.

Trainer Stroot übt Kritik

VfL-Trainer Tommy Stroot formulierte in aller Deutlichkeit: „Wir haben nicht die Bereitschaft und Gier an den Tag gelegt, die für ein Spitzenspiel nötig ist. Das ist nicht akzeptabel bei dem Anspruch, den wir haben.“ Der Traum vom Triple wie vor zehn Jahren bleibt unerfüllt. Beim Starensemble aus der Autostadt ging so wenig, dass sich insbesondere auch Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg auf der Heimfahrt einige Fragen stellen dürfte. Eine entkräftete Lena Oberdorf, eine überspielte Svenja Huth oder die im Mittelfeld falsch postierte Alexandra Popp müssen für die WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) unbedingt in eine bessere Verfassung kommen.

Der Systemausfall so erfolgsverwöhnter Protagonisten wie Popp und Co, die ihrem Arbeitgeber seit Jahren Titel am Fließband bescheren, fällt mitten in die erste „DFB-Women’s Week“ (12. bis 21. Mai). Wolfsburg hat den deutschen Frauenfußball so dominiert, dass Frankfurts Vorstandssprecher Axel Hellmann schon negative Folgen „für das Produkt Frauen-Bundesliga“ artikulierte – wegen der Übermacht aus Wolfsburg. Nur zur Erinnerung: Sechsmal in den vergangenen sieben Jahren war die Meisterschaft an den Mittellandkanal gegangen, achtmal hintereinander sogar der Pokal. Nun scheint plötzlich der neunte Cup-Sieg keine Formsache mehr, wenn es vor einer Rekordkulisse in Köln mit mehr als 35 000 verkauften Tickets gegen den SC Freiburg geht.

Entsprechend bedient wirkte Ralf Kellermann, der als Direktor Frauenfußball die Gesamtstrategie verantwortet. Der sich nachdenklich am Kinn kratzende Macher dürfte mitbekommen haben, dass es nicht nur an taktischen Fehlern lag, dass der VfL gegen die konternde Eintracht unter die Räder kam. Eintracht-Kapitänin Tanja Pawollek bemerkte beim Verlierer eine „negative Stimmung auf dem Platz“. Ob etwas Grundsätzliches in der langen Sommerpause auf den Prüfstand muss, wird letztlich vor allem das Champions-League-Finale gegen den FC Barcelona am 3. Juni in Eindhoven zeigen.

Gegen das nominell stärkste Vereinsteam der Welt hatte Wolfsburg im Halbfinal-Hinspiel im vollen Camp Nou zuletzt eine ähnliche Abreibung (1:5) erhalten, aus der damals schnell die richtigen Lehren folgten. Stroot ist überzeugt, dass die Trotzreaktion bereits an Christi Himmelfahrt beim Endspiel in Köln-Müngersdorf folgt: „Wir verfallen jetzt nicht in Hektik. Für ein Pokalfinale brauche ich meine Truppe nicht zu motivieren.“