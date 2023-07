Vor dem Start der zweiten Liga: Erstklassig zweitklassig

Von: Daniel Schmitt

Heimkehrer: Ex-Nationalspieler Lars Stindl (Mitte) wechselt aus der Bundesliga zum Karlsruher SC. © IMAGO/Jan Huebner

Das Fußball-Unterhaus verspricht Spannung, Fan-Rekorde und stolpernde Riesen

Die Zweite Bundesliga ist in dieser Saison um einige Attraktionen reicher, nicht nur um diese beiden Traditionsmarken des Fußballmetiers aus Berlin-Charlottenburg und Gelsenkirchen-Buer (siehe weitere Artikel auf der Doppelseite). Auch gegen den Ball Tretende sind dabei, Stars, die jahrelang in Deutschlands Eliteliga kickten, Anführer, Kapitäne, Publikumslieblinge, die ihre Klubs prägten, es bis in die Nationalmannschaft packten, die Confed-Cup-Sieger wurden – und Champions am Pokertisch.

Es sind also vor allem drei Spieler, die genannt werden sollten, stechen sie doch heraus aus der Masse ob ihrer fußballerischen Vita: Da wäre, allen voran, Max Kruse, der so herausragend spielende Hallodri ist neuerdings und etwas überraschend für den SC Paderborn am Ball. Dazu Marcel Halstenberg, Hannover 96. Und Lars Stindl, Karlsruher SC. Es sind unterschiedliche Beweggründe, warum sich die einstigen Erstligakonstanten nun hinabbegeben in Liga zwei, Verteidiger Halstenberg und Angreifer Stindl sogar freiwillig zu ihren Heimatklubs, doch eint sie am Ende eines: die Hoffnung ihrer Arbeitgeber auf Erfolg. Die Hoffnung darauf, womöglich am Ende der Saison den Aufstiegsfavoriten die lange Nase zu drehen.

Wobei, Aufstiegsfavoriten? Na klar, die Großmächte Schalke und Hertha gehören nicht nur fürs Fachmagazin „Kicker“ an erster Stelle genannt. Doch zeichnet eine rasche Netz-Recherche quer durch die Republik dahinter ein eindeutig uneindeutiges Bild: Von den Hamburger Vertretern am Millerntor und Volkspark über Düsseldorf und Hannover bis nach Karlsruhe und Paderborn: Knapp der Hälfte aller Zweitligamitglieder werden – mal hier, mal dort – gute Chancen auf die vorderen drei Ränge zugesprochen. Selbst im Fränkischen, Fürth und Nürnberg, könnte man sich demnach ein wenig Hoffnung auf die Sensation machen. Nun ja.

Nicht wenige halten es daher wie der wortstarke Pauli-Macher Oke Göttlich und behaupten: „Das wird wieder eine unfassbar geile zweite Liga. Ich kann mir vorstellen, dass sich einige in der Bundesliga wünschen, dass sie ausgestattet ist wie die zweite Liga.“

Kicken an der Kaiserlinde

Und in der Tat könnte gerade der die Topspiele am Samstagabend (Anpfiff jeweils 20.30 Uhr) übertragende TV-Sender Sport 1 kaum glücklicher sein. Während sich also in Bundesliga-Nachmittagskonferenzen die Wolfsburgs und Heidenheims oder Hoffenheims und Freiburgs duellieren (wie am ersten Spieltag), schickt das Unterhaus kurz darauf zum Auftakt die Traditionsvereine Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC ins Rennen um die Gunst des Sofapublikums. Am zweiten Spieltag dann Schalke und Kaiserslautern. Tradition pur, Fans en masse, eine erstklassige Aufmerksamkeit für Liga zwei.

„Es wird in dieser Saison ganz sicher einen Zuschauerrekord geben“, sagt Klaus Allofs, der Sportvorstand von Fortuna Düsseldorf. Nach den Erstligaaufstiegen von Heidenheim und Darmstadt, die jeweils mit vergleichsweise kleinen Stadien ausgestattet sind, liegt das Fassungsvermögen der Arenen enger denn je beieinander. Gerade mal 6000 Plätze trennen die beiden deutschen Spitzenligen im Schnitt. Und das, obwohl neben den 13 Ex-Meistern auch einige Kleine mitkicken in Liga zwei, von denen der hessische Vertreter SV Wehen Wiesbaden nicht mal der Kleinste ist. Da wäre schließlich der Neuling, die SV Elversberg, der Außenseiter unter den Außenseitern, das kleinste Dorf im deutschen Spitzenfußball. 13 000 Einwohner, kein Bahnhof, kaum Infrastruktur, mit der wohlklingenden Spielstätte „An der Kaiserlinde“. Man ahnt es: Auch hier ist die zweite Liga um eine ganz spezielle Attraktion reicher.