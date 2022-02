Vor dem Nordderby: Darum könnte HSV-Kapitän Schonlau gegen Bremen fehlen

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau am Boden. Fällt er im anstehenden Nordderby gegen den SV Werder Bremen aus?

Ausgerechnet jetzt!

HSV-Kapitän Sebastian Schonlau ist Leader und zudem die Vollzeitkraft im Kader von Tim Walter. Jetzt droht er ausgerechnet vor dem Derby auszufallen.

Hamburg – Der Hamburger SV hat bewiesen, mit Verletzungspech adäquat umzugehen. In der laufenden Saison mussten die Rothosen bereits auf mehrere, zuvor gesetzte Stammkräfte verzichten. Jonas David, Josha Vagnoman, Tim Leibold oder auch Heuer Fernandes, die Liste der Verletzten ist oder beziehungsweise war beinahe so lang, wie ein guter Herr der Ringe-Roman. Jetzt droht der nächste Ausfall im HSV-Kader. Betroffen ist wieder einmal eine Stammkraft. Sebastian Schonlau ist HSV-Kapitän und der unumstrittene Leader im System von HSV-Trainer Tim Walter, doch genau vor dem Derby am kommenden Sonntag, droht der Ausfall des 27-jährigen Innenverteidigers.

HSV-Trainer Tim Walter kann nur auf seine schnelle Genesung hoffen, muss sich aber gleichzeitig auch Gedanken darüber machen, mit welcher Aufstellung er in das kommende Derby gehen will.