Von Lust und Furcht in der Fußball-Bundesliga

Von: Timur Tinç

Gleich im Einsatz für den FC Liverpool: Wataru Endo, zuvor VfB Stuttgart. © AFP

Bis 1. September schwebt ein Damoklesschwert über der Bundesliga. Internationale Klasseklubs suchen Ersatz für nach Saudi-Arabien abgewanderten Stars oder verletzten Topspieler.

Erst der perfekte Einstand von Harry Kane, am Tag darauf eine packende und torreiche Konferenz. Darunter das hochklassige Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Die Fußball-Bundesliga ist mit Spektakel in ihre 61. Spielzeit gestartet. Insbesondere die neu verpflichteten Stürmer in der höchsten deutschen Spielklasse haben gezeigt, dass es in dieser Saison wieder mehr als 17 Tore braucht, um die Torjägerkanone zu gewinnen. Victor Boniface (Leverkusen), Lois Openda (Leipzig), Tomas Cvancara (Gladbach) haben sich mit Vorlagen oder Toren sofort ins Rampenlicht gespielt. Harry Kane mit einem Assist und einem eigenen Treffer sowieso. Wer in der Premier League regelmäßig 30 Tore geschossen hat, der strebt das auch in der Bundesliga an. Das wird in München sogar erwartet.

Allerdings schwebt bis 1. September ein Damoklesschwert über der Bundesliga. Internationale Klasseklubs suchen Ersatz für ihre nach Saudi-Arabien abgewanderten Stars oder verletzten Topspieler (etwa Kevin de Bruyne bei Manchester City). Der VfB Stuttgart hat das gerade erfahren müssen, aber immerhin stimmt die Kasse. Nachdem der FC Liverpool gleich drei defensive Mittelfeldspieler an saudische Klubs verloren hat und anderswo nicht fündig werden konnte, wurde VfB-Kapitän Wataru Endo verpflichtet. Der 30-jährige Japaner hat sich diese Chance nicht entgehen lassen. Die saudischen Millionen machen die gestandenen Topstars noch reicher und ermöglichen wiederum anderen Akteuren, sich in der stärksten Liga der Welt in England zu beweisen. Und dort mehr Geld zu verdienen als in der Bundesliga.

Es kann ganz schnell gehen wie bei Endo, was den VfB in Zugzwang bringt, für diese Position Ersatz zu suchen. Dann gibt es wiederum Spieler wie Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani, für den das Interesse von Paris St. Germain seit Wochen ein offenes Geheimnis ist. Es eigentlich nur noch um die Höhe der Ablösesumme geht. Die Bundesligaklubs müssen mit Schattenkadern arbeiten. Wenn Spieler A geht, müssen sie Spieler B in der Hinterhand haben. Das Problem: Nicht jeder Spieler B lässt sich gerne hinhalten und wartet, bis Spieler A irgendwo unterschrieben hat. Geplante Kandidaten könnten plötzlich nicht mehr verfügbar sein. Die kommenden zehn Tage werden eine große Herausforderung für die Bundesligaklubs. Die Kader könnten noch ordentlich durcheinandergewirbelt werden. Dann wird sich zeigen, an welchen Standorten die Lust auf die Saison überwiegt und wo der Frust über Spieler, die auf den letzten Drücker abhandengekommen sind.