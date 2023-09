Vom Kracher am Freitag

Von: Frank Hellmann

Absolute Topverpflichtung: Leverkusens Victor Boniface. © dpa

Bayer Leverkusen punktet vor dem direkten Duell mit einer klugen Transferstrategie, während sich die Bayern erstaunlicherweise mehrere blutige Nasen bei ihren Wunschkandidaten holten.

Richtig schlüssig wirkt es nicht, was sich die Spielgestalter der Deutschen Fußball-Liga (DFL) mit dieser Ansetzung gedacht haben: Bayern München und Bayer Leverkusen nach einer Länderspielpause jetzt am Freitag (20.30 Uhr) gegeneinander antreten zu lassen, ist wegen der hohen Zahl beteiligter Nationalspieler fragwürdig. Viele sind erst Mittwoch oder sogar erst am Donnerstag nächster Woche vom internationalen Einsatz zurück, insofern sind die Klagen von Thomas Tuchel und Xabi Alonso berechtigt. Warum wurde nicht dieses Duell zum Topspiel am Samstagabend gemacht? Statt dessen kicken zu dieser Zeit jetzt der VfL Bochum und Eintracht Frankfurt gegeneinander. Interessant, aber fußballerisch ein niedrigeres Level.

Viele trauen Leverkusen, einst mit dem Etikett „Vizekusen“ versehen, endlich, endlich einen Titel zu. Nur diese beiden Klubs haben in der Bundesliga die Optimalausbeute von neun Punkte eingefahren; es kommt also zwischen Bayern und Bayer gleich zum ersten Gipfeltreffen der jungen Spielzeit. Nicht nur Historiker wissen: Eigentlich wird Leverkusen in solch einer Konstellation regelmäßig in München auf den harten Boden der Tatsachen befördert. Aber ein Gesetz für die Ewigkeit kennt auch der Profifußball nicht, und eines haben die Macher unter dem Bayerkreuz an der A1 gewiss besser gemacht als an der Säbener Straße: die Transferpolitik auf der Zielgeraden.

Leverkusen ist findig

Während die Bayern sich erstaunlicherweise mehrere blutige Nasen bei ihren Wunschkandidaten holten, zogen die Rheinländer mit Victor Boniface einen der spannendsten Stürmer Europas an Land. Im Gegensatz zu Harry Kane ein Stürmer mit prächtiger Perspektive – und nicht einmal halb so teuer. Wie der bereits in den Europapokalpartien gegen Union Berlin und Bayer Leverkusen für Royale Union Saint-Gilloise brillant aufspielende Nigerianer in neuer Umgebung durchstartete, verdient Respekt. Der 22-Jährige hat mit vier Toren und zwei Vorlagen schon mal den acht Jahre älteren Mittelstürmer-Kollegen Kane in der Scorerwertung hinter sich gelassen.

Die Verpflichtung steht sinnbildlich für den Weg, den neben Bayer Leverkusen auch RB Leipzig gegangen ist, um sich zu behaupten. Jene jungen Hochkaräter locken, die vor dem Weg in die Premier League lieber noch einen Zwischenschritt gehen. Gerne in der deutschen Bundesliga.

Borussia Dortmund hatte daraus mit Protagonisten wie Jadon Sancho und Jude Bellingham ein sehr florierendes Geschäftsmodell gemacht, aber Sportchef Sebastian Kehl setzt neuerdings lieber auf ältere, robustere Typen. Es sieht nach erstem Augenschein so aus, dass Simon Rolfes und Max Eberl ihren Job ein bisschen besser gemacht haben, denn deren junge Draufgänger haben rasant geliefert.

Aber das sind allenfalls erste Trends, vorsichtige Indizien. Es kann alles noch anders kommen – und wieder den Alleingang der Bayern geben. Auf den ersten richtigen Liga-Kracher – gleich nach dem Länderspiel zwischen Deutschland und Frankreich – darf sich der Fußballfan trotzdem schon freuen.