Völler, Wolf und Wagner – Dreigestirn nimmt für eine Partie Arbeit beim DFB auf

Von: Johannes Skiba

Beim Testspiel gegen Frankreich werden Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner die deutsche Nationalmannschaft gemeinsam coachen.

Wolfsburg – Mit der 1:4-Niederlage gegen Japan und der Entlassung von Hansi Flick hat die deutsche Nationalmannschaft den bisherigen Höhepunkt ihrer Krisenjahre erreicht. Der langjährige negative Prozess seit dem WM-Gewinn 2014 in Brasilien stellt nun die Konkurrenzfähigkeit der DFB-Elf für die Heim-EM 2024 infrage. Die Freistellung von Flick kommt rund zehn Monate vor Beginn der Europameisterschaft relativ spät. Noch besteht aber Hoffnung auf ein erfolgreiches Turnier. Viele Trainer werden als Nachfolger gehandelt. Für das anstehende Testspiel gegen Frankreich (12. September) werden mit Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner gleich drei Bundestrainer an der Seitenlinie stehen.

DFB Gründung: 28. Januar 1900 in Leipzig Weltmeister: 4x Europameister: 3x

Völler enttäuscht als Sportdirektor beim DFB, bleibt aber Entscheidungsträger

Um 16.20 Uhr veröffentlichte der DFB die Meldung zur Entlassung von Hansi Flick. Der neue Bundestrainer soll möglichst zügig vorgestellt werden und die Nationalmannschaft schon im Oktober auf die USA-Reise begleiten. Der Trip über den Teich kommt in vielerlei Hinsicht zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt. Doch zuvor muss Deutschland das Freundschaftsspiel gegen Frankreich absolvieren. In der Mitteilung heißt es, dass Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner das Team einmalig betreuen werden.

Keine sechs Stunden nach der Freistellung trafen sich dann die Interimstrainer Völler, Wolf und Wagner im Teamhotel in Wolfsburg. Der DFB postete Fotos von der Ankunft und der Begrüßung der drei. Völler wird in der vordersten Reihe stehen. Wolf und Wagner assistieren dem 63-Jährigen, der bereits von Juli 2000 bis 2004 an der Seitenlinie der deutschen Nationalmannschaft stand.

Rudi Völler, Hannes Wolf und Sandro Wagner trainieren vorübergehend die deutsche Nationalmannschaft. © dfb/Screenshot X

Wolf und Wagner kommen aus dem Nachwuchsbereich des DFB

Aktuell ist Rudi Völler beim DFB in der Rolle des Sportdirektors. Sein Neuaufbau nach der katastrophalen WM 2022 in Katar, in den er keine neuen, sondern nur alteingesessene Gesichter integriert hatte, ist kläglich gescheitert. Dennoch soll der frühere Boss von Bayer Leverkusen auch die Nachfolge von Flick in Angriff nehmen.

Hannes Wolf kam wiederum schon 2020 zum DFB, übernahm zunächst die U18 und stieg etwas später zum Coach der U19 auf. Sandro Wagner ging nach dem erfolgreichen Aufstieg mit Unterhaching in die 3. Liga erst im Juli zum DFB. Nach dem Gastspiel gegen Frankreich wird der 35-Jährige wieder als Co-Trainer der U20 tätig sein. Selbst bei einem Überraschungserfolg gegen den Weltmeister von 2018 ist ein Engagement von Völler, Wolf und Wagner bis zur EM 2024 nahezu ausgeschlossen. Das ungleiche Trio wird dennoch versuchen, der deutschen Nationalmannschaft neue Impulse zu geben. (jsk)