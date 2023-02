VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München: Bundesliga live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Der FC Bayern München ist zu Gast beim VfL Wolfsburg. © IMAGO/nordphoto GmbH / Bratic

Am 19. Spieltag der Bundesliga trifft der der VfL Wolfsburg auf den FC Bayern München: So sehen Sie das Spiel live im TV und im Stream.

Wolfsburg - Der VfL Wolfsburg arbeitete sich in der Tabelle zuletzt kontinuierlich nach oben, musste aber am vergangenen Spieltag bei der Niederlage in Bremen einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den FC Bayern München will die Mannschaft von Trainer Niko Kovac zurück in die Erfolgsspur, einfach wird es aber nicht. Der deutsche Rekordmeister siegte unter der Woche deutlich im Pokal-Achtelfinale beim FSV Mainz 05 und scheint die kleine Krise überwunden zu haben.

Bei den Gastgebern gibt es einen Rückkehrer, der im Pokalspiel bei Union Berlin passen musste. „Koen Casteels ist wieder zurück! Er und auch Lukas Nmecha haben gemeinsam mit der Mannschaft trainiert. Also sind alle Spieler gesund an Board“, sagte Niko Kovac auf der Pressekonferenz vor der Partie. Der „Wölfe“-Coach hat die Marschrichtung gegen den FC Bayern München klargemacht: „Wichtig ist, dass wir uns aufopferungsvoll zeigen und einer für den anderen da ist. Nur wenn wir das hinbekommen, können wir das Spiel offen gestalten.“

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München: Wer holt sich die drei Punkte?

Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, lobt den kommenden Gegner auf der Pressekonferenz: „Sie haben gute Abläufe und eine gesunde Aggressivität. Sie haben letztens noch 5 und 6 Tore in einem Spiel gemacht. Sie haben extrem viele Spieler mit ordentlich Speed. Diesen Speed müssen wir ihnen nehmen und selbst eine gute Dominanz kreieren.“

Besondere Freude herrscht beim Bayern-Coach wegen der Verpflichtung von Joao Cancelo, der am Deadline-Day von Manchester City ausgeliehen wurde. „Er ist ein sehr, sehr sympathischer Spieler, er wird uns guttun. Er ist ein Wettkämpfer, der gerne immer spielt und einen Einfluss auf den Erfolg haben will. Er gibt uns neue Möglichkeiten. Gegen Mainz war er in der ersten Halbzeit sehr stark“, sagte Nagelsmann über den Außenbahnspieler.

Das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München steigt am Sonntag, 5. Februar 2023, um 17.30 Uhr in Wolfsburg. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

VfL Wolfsburg gegen FC Bayern München: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München im Live-Stream übertragen.

. DAZN-App: Für Apple-Geräte im iTunes-Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store.

