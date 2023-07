VfL Wolfsburg: Der zweite Anlauf

Von: Frank Hellmann

Gibt die Richtung vor: Cheftrainer Niko Kovac im Trainingslager in Seefeld. © IMAGO/regios24

Der Bundesliga-Check, Teil 7: VfL Wolfsburg Ein interessanter Kader und ein ehrgeiziger Trainer: Niko Kovac will zurück auf die europäische Bühne

Was war das für ein Jammer und Gejaule. Es ging im flirrenden Finale um die Meisterschaft ja fast ein bisschen unter, welches Drama sich am letzten Spieltag in Wolfsburg abspielte. Der VfL verschluderte in der eigenen Arena gegen den Absteiger Hertha BSC einen sicher geglaubten Europapokalplatz. Nicht nur Niko Kovac war fassungslos. Als wolle der Werksverein lieber einem Traditionsklub wie Eintracht Frankfurt den Vortritt lassen, der internationale Festspiele viel, viel, viel größer feiert. Im östlichen Niedersachsen wäre es bloß Beiwerk gewesen. Trotzdem ganz blöd gelaufen.

Wie stark ist der Kader?

Stand jetzt – so würde es ja Trainer Niko Kovac formulieren – steht der Kader für gehobene Mittelklasse. Klar, der Weggang von Felix Nmecha (Borussia Dortmund) ist ein Verlust, aber die Entschädigung üppig (rund 30 Millionen Euro) und Bruder Lukas noch da. Zudem gibt es in Mittelfeld und Angriff einige interessante Akteure: Stürmer Jonas Wind hat seine beste Zeit noch vor sich, der Dribbler Patrick Wimmer ist nicht am Limit, und Neuzugang Tiago Tomas hat sein Potenzial als Leihspieler beim VfB Stuttgart angedeutet. Ein Verlust wäre der Weggang von Stammkeeper Koen Casteels, der sich ein Jahr vor Vertragsablauf „alles offen“ lassen möchte. Auch bei Micky van der Veen, der alle Anlagen zum Top-Innenverteidiger mitbringt, ist nicht klar, was in dieser Transferperiode noch passiert. Beide Stützen würde der VfL nicht gern gehen lassen

Worauf steht der Trainer?

Disziplin, Fleiß, Ehrgeiz, Wille. Es sind die Tugenden, die den in Berlin-Wedding sozialisierten Fußballlehrer selbst als Spieler ausgezeichnet haben. Fehlendes Talent hat der Kämpfer Kovac damit wettgemacht. Und das erwartet der 51-Jährige auch heute noch von jedem Profi. Sonst wird es ungemütlich. Davon können bei Eintracht Frankfurt einige erzählen. Am Mittellandkanal musste es krachen, als Kovac vor einem Jahr auf den zurückgeholten Retter Max Kruse traf. Der Lebemann, Pokerspieler und Fast-Food-Fan hatte nur wenige Wochen, dann warf ihn Kovac hochkant aus dem Kader. Vor einem Spiel in Frankfurt, das prompt erfolgreich endete. Danach hatte sich das Kapitel Kruse erledigt. Der Altstar kickt jetzt bald in Paderborn. Zweite Liga, Vermutlich nicht mit Idealgewicht. Kovac kann es nur Recht sein. Profi zu sein, heißt für ihn professionell zu leben.

Wo hapert es noch?

Zu und Abgänge Zugänge: Tiago Tomas (Sporting Lissabon), Vaclav Cerny (Twente Enschede), Moritz Jenz (FC Lorient), Anselmo Garcia MacNulty (NAC Breda, Leihe beendet), Ulysses Llanez (SKN St. Pölten, Leihe beendet), Maximilian Philipp (SV Werder Bremen, Leihe beendet), Aster Vranckx (AC Mailand, Leihe beendet), Cedric Zesiger (Young Boys Bern) Abgänge: Bartosz Bialek (KAS Eupen, Leihe, war an Vitesse Arnheim verliehen), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Marin Pongracic (US Lecce, nach Leihe fest verpflichtet), Tim Siersleben (1. FC Heidenheim, nach Leihe fest verpflichtet), Fabio Di Michele Sanchez (1. FC Saarbrücken, war zuvor an NAC Breda verliehen), Bryang Kayo (FC Ingolstadt), Luca Waldschmidt (1. FC Köln, Leihe), Josuha Guilavogui (Vertragsende), Omar Marmoush (Eintracht Frankfurt), Paulo Otavio (Al-Sadd SC)

Die Konstanz ist ein Reizwort. Der der Autostadt wie kaum ein anderer verbundene Manager Marcel Schäfer, Mitglied der Meisterelf von 2009 unter „Quälix“ Felix Magath, kann lange Vorträge darüber halten, was die Umgebung mit einem Profi macht. Wenn ein Standort nicht die volle Überzeugung vermittelt – weil vielleicht selbst Champions-League-Spiele nicht ausverkauft sind –, dann wird es auch als Spieler schwierig, hier immer an die Leistungsgrenze zu gehen. Weil der Schub, aber auch der Druck von außen fehlt. Es ist ein Nachteil, den der Standort vielleicht nie wettmachen wird. Daher spielt die Charakterprüfung bei der Auswahl der Neuzugänge eine immer größere Rolle,

Wer sticht heraus?

Da kann es in Wolfsburg nur einen geben: Maximilian Arnold ist inzwischen so lange da, dass der 29-Jährige fast schon zum VfL gehört wie die vier riesigen Schornsteine zum größten deutschen Automobilproduzenten. In Riesa geboren, bei Dynamo Dresden ausgebildet, kam er als U17-Spieler nach Wolfsburg. 2011 holte ihn ein gewisser Felix Magath in seiner zweiten Amtszeit zu den Profis. Bei den Fans war der schussstarke Mittelfeldspieler sofort beliebt, weil er sich von Anfang an sehr offen gab. Mal keiner, der nur auf Durchreise war. Im vergangenen Sommer machte ihn Kovac endlich zum Kapitän.

Was ist drin?

An guten Tagen kann der VfL wieder die Großen ärgern. Und besser als die Mittelklasse ist die Mannschaft allemal. Daher wird vor allem Niko Kovac viel tun, dass es im zweiten Anlauf mit dem Angriff auf Europa klappt.

