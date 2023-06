VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona: Finale der Womens Champions League live im TV und Stream

Von: Sascha Mehr

Im Finale der Womens Champions League kommt es zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und PSG. So sehen Sie die Partie live im TV und Stream.

Eindhoven - Das Highlight der Saison steht an für den VfL Wolfsburg, denn es geht im Finale der Womens Champions League gegen den spanischen Top-Klub FC Barcelona. „Barça ist der klare Favorit. Aber ich weiß, wie gefährlich uns das macht, welche Energien das freisetzen kann. Von daher freue ich mich extrem auf das Finale“, sagte Wolfsburg-Trainer Tommy Stroot zuletzt.

VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona: Wer gewinnt die Womens Champions League?

Der FC Barcelona ist das Maß aller Dinge in Europa und der große Favorit auf den Titel in der Womens Champions League. Kurz vor dem Finale gegen den VfL Wolfsburgs hat der spanische Top-Klub erstmals seit fast zwei Jahren in der Liga verloren. Der Meister musste sich am Madrid CFF mit 1:2 geschlagen geben und beendete die Spielzeit überraschend mit einer Pleite gegen den Tabellenvierten.

Der FC Barcelona hatte zuvor 64 Begegnungen nacheinander nicht verloren und musste sich in der spanischen Meisterschaft seit Juli 2021 nicht mehr geschlagen geben. Zwischenzeitlich hatten die Katalaninnen sogar ganze 62 Partien in Serie gewinnen können.

Das Finale der Womens Champions League zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona findet am Samstag, 3. Juni 2023, in Eindhoven statt. Anpfiff ist um 16.00 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona: Womens Champions League live im Free-TV?

Der Free-TV-Sender ZDF überträgt das Finale der Womens Champions League zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona live und in voller Länge im Free-TV.

Die TV-Rechte der Womens Champions League teilen sich derzeit Streamingdienst DAZN und der Free-TV-Sender ZDF.

VfL Wolfsburg gegen FC Barcelona: Womens Champions League im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Finale der Womens Champions League zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Barcelona im Live-Stream übertragen.

Die Übertragung der Partie startet am Samstag, 3. Juni 2023, um 15.30 Uhr mit den Vorberichten, um 16.00 Uhr ertönt der Anpfiff.

Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

