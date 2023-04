VfB Stuttgart: Zurück in die Gegenwart

Von: Jakob Böllhoff

Der Nächste, bitte. Sebastian Hoeneß, vierter VfB-Trainer in dieser Saison. Foto: dpa © dpa

Bruno Labbadia war die falsche Trainerwahl beim VfB Stuttgart. Sebastian Hoeneß soll ein hinkendes Fußballmonster auf Trab bringen. Gewagt ist das allemal.

Oh, Bruno. Wahrscheinlich musste es so kommen, musste es so enden. Mal wieder. Das letzte Spiel am Samstag, in Berlin-Köpenick, es regnete, aber der Regen hatte nichts damit zu tun, dass Bruno Labbadia gleichzeitig so schlecht und so gut aussah, wie nur ihm das gelingt. Äußerlich kann diesen Mann, 57, ja sowieso nichts verwüsten, da könnte es auch Lava regnen oder Backsteine oder Jahre. Andererseits war Labbadia an diesem Samstag halt noch Trainer des Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart, da haftet einem zurzeit quasi automatisch eine gewisse Tragik an, und bei diesem Spiel verstärkte sich die Tragik noch durch die Tatsache, dass die VfB-Mannschaft zum Spiegelbild ihres Trainers wurde: gut sah sie aus, leider aber schlecht.

Stark gespielt, Chancen versemmelt, 0:3 bei Union Berlin verloren. Manchmal muss man aufhören, wenn es am Schlimmsten ist. An der Entlassung Labbadias als VfB-Trainer ist letztlich nur überraschend, dass der Klub sie erst am späten Montag verkündete, nicht schon am Sonntag. Wobei das so auch nicht stimmt: Verkündet wurde erst einmal die Einstellung des Trainers Sebastian Hoeneß samt Rahmenbedingungen, Vertrag bis 2025, ligaunabhängig. Dann: „Gleichzeitig trennt sich der VfB Stuttgart von Bruno Labbadia.“

Die Botschaft, die hinter dieser Kommunikation steckt, ist klar: Der Blick soll nach vorne gehen in Stuttgart, nicht nach hinten. Hoeneß ist 40 Jahre alt, er ist noch eine halbwegs unverbrauchte Figur im Geschäft, und zwar war er (wie jeder andere Mensch auf der Welt) noch nie so gutaussehend, wie Labbadia es für immer sein wird; aber in Stuttgart wittern sie bei Hoeneß eine Chance.

Das Pokalspiel als Präsent

Labbadia war im Dezember die falsche Wahl als Trainer, das ist den Verantwortlichen beim VfB jetzt auch klar. Diese Mannschaft steht inhaltlich für Risiko, Wagemut, für Offensive, während dieser Trainer die traditionellen Werte im Abstiegskampf verkörpert: Disziplin, Vorsicht, Kompaktheit. So wurde ein hinkendes Fußballmonster erschaffen, das manchmal bedrohlich aussieht, leider aber im Kreis läuft und sich dabei selbst beißt. Das Spiel in Berlin hat es gezeigt: Selbst wenn es wirkt, dass Labbadia-Fußball mit diesem Team gelingen kann, kann er nicht gelingen.

Mit Hoeneß, der in zwei Jahren bei der TSG Hoffenheim stets mit Vollkaracho nach vorne spielen ließ, auf Gedeih und Verderb, lässt man sich beim VfB wieder mehr auf die Zukunft ein. Sie wissen, dass es schiefgehen kann. Man kann auch mit passendem Trainer problemlos absteigen mit diesem schräg geratenen Kader.

Hoeneß soll, über kurz oder lang, mithelfen, die Zukunft der Gegenwart wieder näherzubringen beim VfB. Das Viertelfinale im DFB-Pokal am Mittwochabend beim Zweitligisten 1. FC Nürnberg ist dabei als Antrittsgeschenk zu verstehen: als Chance für den sofortigen Aufbruch.