VfB Stuttgart: Zu gut für Abstiegskampf

Von: Jan Christian Müller

Teilen

Neue Nummer 1 in Stuttgart: Alex Nübel. © dpa

Der Bundesliga-Check, Teil 6: VfB Stuttgart Die Schwaben könnten mit einem neuen starken Torhüter Nübel vor einer soliden Saison stehen - wenn es im Klub ruhig bliebe

Die beiden bärenstarken Relegationssiege gegen den Hamburger SV kamen dem VfB teuer zu stehen. Freudentrunkene Fans verursachten mit unbotmäßigem Zündeln von Pyrotechnik eine DFB-Strafe von 205 000 Euro. Das tat weh. Gut für die nach Corona klamme Kassenlage dagegen, dass Porsche nach dem Klassenerhalt mitten im aufwendigen Stadionumbau mit 100 Millionen Euro als zweiter Ankerinvestor neben Mercedes-Benz bei den Schwaben einstieg. Besser, dass die Schaben jetzt zumindest für die nächste Saison einen guten Torwart haben: Alexander Nübel, von Bayern München an den AS Monaco ausgeliehen, kommt für eine Saison - ohne Kaufoption - erneut auf Leihbasis nach Cannstatt. Im Kasten hatte der VfB zuletzt ja durchaus Bedarf.

Wie stark ist der Kader? In der abgelaufenen Saison, darüber waren sich alle Fachleute einig, hätte der VfB mit dieser individuellen Klasse nie und nimmer in Abstiegsgefahr geraten dürfen. Nur: Die Mannschaft war dann deutlich schwächer, als die Summe ihrer Einzelteile es versprochen hatte. Man nehme nur die Defensive mit Joshua Vagnoman, Konstantinos Mavropanos, Hiroki Ito, Borna Sosa und Wataru Endo. Top-Leute allesamt. Mit Blick auf die neue Saison bleiben ein paar Fragezeichen. Bleibt der linke Läufer Sosa? Bleibt Top-Verteidiger Mavropanos, der gehen will und 15 Millionen Euro kosten soll? Und: Bleibt Mittelstürmer Serhou Guirassy, der mit Ausstiegsklausel über kolportierte 15 bis 20 Millionen Euro weg sein könnte? Wenn alle drei zur Stange hielten, was nicht zu erwarten ist, gäbe es keinen erkennbaren Grund, weshalb die Stuttgarter nicht weit ins gesicherte Mittelfeld vorrücken könnten.

Worauf steht der Trainer? Sebastian Hoeneß war im Abstiegskampf geholt worden, als die Mannschaft schon fast verloren schien. Der Plan: Mit Hoeneß´ Blick für junge Spieler auch im eingepreisten Abstiegsfall eine Mannschaft mit Leuten aus dem eigenen Nachwuchs auszubauen. Der Trainer hat dann gleich überperformt und sich so große Anerkennung verschafft. Hoeneß möchte, das Fußball nicht nur gebolzt, sondern vor allem gespielt wird. Das passt zur DNA des Klubs.

Wo hapert es noch? Das Trainingslager in Neukirchen am Großvenediger musste wegen Dauerregens abgebrochen werden. Das nervte natürlich alle Beteiligten, Hoeneß vor allem deshalb, weil geplantes Teambuilding so auf der Strecke blieb. Aber dennoch sind sie in Bad Cannstatt optimistisch, mit dem zuletzt wieder vollauf begeisterungsfähigen Publikum im Rücken endlich stabil auf ordentlichem Bundesliganiveau Fußball zu spielen. Bei kleineren Disziplinarvergehen drückte Hoeneß im Abstiegskampf noch beide Augen zu, jetzt hat er die Zügel erkennbar angezogen. Sein Credo: „Es gibt Erfahrungen, die die jungen Burschen machen müssen. Aber sie dürfen den gleichen Fehler nicht zweimal machen. Dann werde ich unangenehm.“

Zu- und Abgänge Zugänge : Alexander Nübel (FC Bayern, Leihe), Jamie Leweling (1. FC Union Berlin, Leihe), Wooyeong Jeong (SC Freiburg), Maximilian Mittelstädt (Hertha BSC), Serhou Guirassy (Stade Rennes, nach Leihe verpflichtet), Momo Cisse (Wisla Krakau, Leihe beendet), Wahid Faghir (FC Nordsjaelland, Leihe beendet), Roberto Massimo (Academico Viseu, Leihe beendet), Jovan Milosevic (FK Vojvodina Novi Sad), Clinton Mola (Blackburn Rovers, Leihe beendet), Mohamed Sankoh (Vitesse Arnheim, Leihe beendet). Abgänge: Wahid Faghir (SV Elversberg, Leihe), Alou Kuol (Central Mariners), Matej Maglica (SV Darmstadt, Leihe), Antonis Aidonis (Aris Saloniki), Tanguy Coulibaly (Vertragsende), Tiago Tomas (Sporting Lissabon, Leihe beendet).

Wer sticht heraus? Nun ja. Zuletzt waren es vor allem die Namen der externen Berater Philipp Lahm und Sami Khedira, deren Tage in diesen Funktionen aber gezählt sein könnten. Auf dem Fußballplatz ging in den beiden Relegationsspielen der Stern von Enzo Millot auf. Den sehr feinen Techniker kannte man überregional zuvor kaum. Der 21-Jährige Franzose habe „demonstriert, dass er auch in Drucksituationen zu besonderen Leistungen in der Lage ist“, lobte der Sportdirektor Fabian Wohlgemuth, der als Nachfolger von Sven Mislintat einen guten Job beim VfB macht. Wenn Millot da weitermacht, wo er in der Relegation aufgehört hat, dürfte er die Bundesliga rocken. Das könnte auch Silas Katompa-Mvumpa schaffen, wenn er denn endlich mal wieder verletzungsfrei bliebe.

Was ist drin? Mehr als Platz 16 (2022/23) und 15 (2021/22) auf jeden Fall. Es gibt gar keinen Grund, warum ein Verein mit dieser Wucht weiterhin eine Fahrstuhlmannschaft beherbergen sollte, die zwischen zitternd erlangtem Klassenerhalt und Abstieg (wie 2016 und 2019) hin- und herpendelt. Es ist viel mehr drin im Schwabenland, wenn nur das ständige interne und nach außen ausstrahlende Gezeter ein für allem Mal abgestellt werden könnte. Unser Tipp: Rang neun!

Den Bundesliga-Check und alle veröffentlichten Tipptabellen finden Sie unter: fr.de/tipptabelle