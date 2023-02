VfB Stuttgart gegen Werder Bremen heute live im TV und Stream

Der VfB Stuttgart trifft auf den SV Werder Bremen. © IMAGO/Ulrich Hufnagel

Am 19. Spieltag der Bundesliga trifft der VfB Stuttgart auf Werder Bremen: So sehen Sie das Spiel heute live im TV und im Stream.

Stuttgart - In der Fußball-Bundesliga steht der 19. Spieltag auf dem Programm und der VfB Stuttgart erwartet in der heimischen Arena den SV Werder Bremen. Die Schwaben konnte sich unter der Woche mit einem Last-Minute-Sieg in Paderborn für das Viertelfinale des DFB-Pokals qualifizieren und wollen nun in der Liga nachlegen. Gegner Bremen konnte zuletzt beim Sieg gegen Wolfsburg Selbstbewusstsein tanken und will die nächsten drei Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Bruno Labbadia, Trainer des VfB Stuttgart, lobt den kommenden Gegner auf der Pressekonferenz vor der Partie: „Werder ist eingespielt; sie haben in der zweiten Liga schon so zusammengespielt. Vorne ergänzt sich das Duo Füllkrug/Ducksch gut. Es gilt aber, nicht nur die beiden zu stoppen. Auch die gesamte Mannschaft - sie sind ein gutes Kollektiv.“

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Wer holt sich die drei Punkte?

„Wir müssen gegen Werder eine top Leistung abrufen und Geschlossenheit zeigen. Müssen den Abreibungskampf gewinnen. Das steigert unsere Chancen, das Spiel am Sonntag für uns zu entscheiden“, so der Stuttgart-Coach weiter, der sich über die beiden Winterneuzugänge freut: „Es hat uns gefreut, dass die Eingewöhnung von Gil Dias und Genki Haraguchi im Spiel in Paderborn sofort geklappt hat. Das war die beste Teambuilding-Maßnahme, die man sich vorstellen kann. Das hilft unserer Mannschaft ungemein.“

Werder-Coach Ole Werner hat vor der Partie in Stuttgart die Stärken des Gegners analysiert „Sie verteidigen sehr kompakt und bringen im eigenen Ballbesitz ihre Stärken ein, haben viel Geschwindigkeit auf allen Positionen. Sie sind eine Mannschaft, die aktuell gut drauf ist. Das sind wir aber auch“, sagte der 34-Jährige auf der Pressekonferenz. Neuzugang Maximilian Philipp ist eine Option für die Partie in Stuttgart. Ole Werner hält jedenfalls viel auf den Offensivspieler: „Ich habe ihn als ruhigen Typen erlebt der trotzdem schnell Fuß fassen kann. Er ist jemand, der uns mit seiner Spielintelligenz und seinem Spielwitz bereichern kann.“

Das Bundesliga-Match zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen steigt am Sonntag, 5. Februar 2023, um 15.30 Uhr in Stuttgart. Wir zeigen Ihnen, wo und wie Sie die Partie live im TV und im Live-Stream schauen können.

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Bundesliga live im Free-TV?

Das Bundesliga-Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Werder Bremen wird leider nicht live im Free-TV übertragen.

dem wird leider im übertragen. Die TV-Rechte der Bundesliga teilen sich derzeit der Pay-TV-Sender Sky, der Streaminganbieter DAZN und der TV-Sender Sat.1.

VfB Stuttgart gegen Werder Bremen: Bundesliga im Live-Stream von DAZN

Der Streaminganbieter DAZN wird das Bundesliga-Match zwischen dem VfB Stuttgart gegen Werder Bremen im Live-Stream übertragen.

wird das Bundesliga-Match zwischen dem übertragen. Die Übertragung der Partie startet am Sonntag, 5. Februar 2023, um 15:00 Uhr mit den Vorberichten, um 15.30 Uhr ertönt der Anpfiff.

mit den Vorberichten, um ertönt der Anpfiff. Um DAZN sehen zu können, benötigen Sie ein Abo.

