VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Bundesliga live im TV und Stream

Am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart den FC Bayern München: So sehen Sie die Partie live im TV und im Live-Stream.

Stuttgart - Der FC Bayern München ist am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga zu Gast beim VfB Stuttgart und will die nächsten drei Punkte im Kampf um die deutsche Meisterschaft holen. Borussia Dortmund ist punktgleich mit dem deutschen Rekordmeister und wartet nur darauf, dass der FCB patzt. Der VfB Stuttgart kassierte am vergangenen Spieltag eine Klatsche gegen Schlusslicht FC Schalke 04 und befinden sich mitten im Abstiegskampf.

„Sie haben viel Personal im Aufbau, vorne haben sie viel Speed, versuchen, die Spieler ins Rennen zu schicken. Sie arbeiten und laufen viel. Die letzten beiden Spiele sind pro VfB gelaufen. Wir müssen vorbereitet sein, dass sie Vollgas geben“, sagte Julian Nagelsmann, Trainer des FC Bayern München, auf der Pressekonferenz vor dem Spiel über den VfB Stuttgart.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Wer holt sich den Sieg?

Der FCB-Coach äußerte sich auch zum Personal im Duell mit den Schwaben: „Es sieht gut aus. Leroy Sane testet heute, er hat eine kleine Sprunggelenksverletzung an der Kapsel. Er testet vor dem Training, wenn das gut geht, macht er das Abschlusstraining mit. Ansonsten sind alle dabei. Wir müssen das erste Mal seit langem auch wieder Spieler aus dem Kader streichen. Es ist gut, nahezu alle Spieler wieder an Bord zu haben.“

Die Stuttgarter nehmen die Herausforderung an und wollen dem FC Bayern München ordentlich Gegenwehr liefern. „Bayern München lässt die Kugel im Ballbesitz sehr gut laufen. Wir dürfen jedoch nicht nur hinterherlaufen, sondern müssen versuchen, auch unsere Stärken einzubringen und nicht nur schauen, was der Gegner macht“, sagte VfB-Trainer Bruno Labbadia auf der Spietage-PK. „Gegen Bayern brauchst du einen ‚Sahnetag‘. Die Mannschaft hat mit Abstand die höchste Qualität in der Liga, zudem hat sie Chancen auf den Champions League-Titel. Wir gehen jedoch nicht mit Angst an die Sache ran, sondern vielmehr mit Mut“, so der Stuttgart-Coach weiter.

Das Spiel des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München findet am Samstag, 25. Februar 2023, in Stuttgart statt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr. Wir sagen Ihnen, wie Sie die Partie live im TV und Live-Stream verfolgen können.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Free-TV?

Das Spiel des 23. Spieltags der Fußball-Bundesliga zwischen dem VfB Stuttgart und dem FC Bayern München wird nicht live und in voller Länge im Free-TV übertragen.

VfB Stuttgart gegen FC Bayern München: Bundesliga live im Pay-TV bei Sky

Die Partie VfB Stuttgart gegen FC Bayern München wird vom Pay-TV-Sender Sky live im TV übertragen.

wird vom Pay-TV-Sender Sky Der Countdown zum Spiel in Stuttgart startet am Samstag, 4. März 2023, um 18 Uhr auf Sky Sport mit den Vorberichten .

. Um 18.30 Uhr ertönt der Anpfiff .



Um das Match live schauen zu können, benötigen Sie Sky .

