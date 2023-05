VfB Stuttgart ebnet in Mainz den Weg zum Klassenerhalt

Bundesliga

Von Frank Hellmann

Der VfB Stuttgart schlägt die Mainzer mit 4:1, die Ausgangslage im Abstiegskampf vor dem letzten Spieltag ist nun hervorragend / Den Mainzer geht die Luft aus

Weiße Trikots mit roten Brustringen dominierten am Sonntagnachmittag nicht nur optisch das Erscheinungsbild in der Mainzer Arena. Auch akustisch gab schlussendlich allein der in den Blöcken H, I und J untergebrachte Anhang des VfB Stuttgart den Ton an, wo viele hüpfende, tanzende und singende Menschen einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf zelebrierten. Der verdiente 4:1 (1:1)-Auswärtssieg beim auf der Zielgeraden ermatteten FSV Mainz 05 hat die Chancen auf den direkten Ligaverbleib schlagartig erhöht. Mit Schlusspfiff ballten die VfB-Profis demonstrativ die Fäuste.

„Dieser Sieg war extrem wichtig. Wir haben einen Schritt gemacht, aber müssen noch einen zweiten machen“, sagte Trainer Sebastian Hoeneß und fügte im nüchternen Tonfall an: „Wir haben noch einen Job zu erledigen und wollen es jetzt aus eigener Kraft schaffen und unser Ding durchziehen.“ Für das Heimspiel gegen die bereits gerettete TSG Hoffenheim besteht eine prächtige Ausgangslage, an die vor Wochen nicht zu denken gewesen wäre: Mit einem Sieg wäre der fünffache deutsche Meister sicher erstklassig. Auch bei einem Remis müssten die Konkurrenten VfL Bochum (gegen Bayer Leverkusen) und FC Schalke 04 (bei RB Leipzig) für ein Überholmanöver schon gewinnen.

Hoeneß möchte aber am 34. Spieltag „nicht rechts und nicht links“ schauen: Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass der ehemals für Hoffenheim arbeitende VfB-Retter auf sein Gegenüber Pellegrino Matarazzo trifft, der zu Saisonbeginn noch auf der Stuttgarter Bank saß. Die Sinne für das nächste Entscheidungsspiel schärfte der 41-Jährige sofort: Er habe beim Team keine „übertriebene Euphorie“, sondern nur „Erschöpfung und Zufriedenheit“ festgestellt.

Erstaunlich, wie abgeklärt sein effizientes Ensemble nach dem Rückstand von Marcus Ingvartsen (23.) – vorbereitet von Karim Onisiwo, der seinen Vertrag bei den Nullfünfern bis 2026 verlängert hat - noch das Blatt wendete. Nachdem ein schwacher Klärungsversuch von Edimilson Fernandes nach einem perfekten Stuttgarter Gegenstoß genau bei Wataru Endo landete, vollendete der kampfstarke Anführer in einer fließenden Bewegung – Ballannahme mit links, Vollspannschuss mit rechts – sehenswert (41.). Der Japaner hatte in der Vorsaison für Ekstase am Neckar gesorgt, als er am letzten Spieltag in der Nachspielzeit die Relegation abwendete.

Ein zweiter Matchwinner kam mit Chris Führich von der Bank, der gleich an drei Treffern beteiligt war. Erst trat der flinke Edeljoker jene Ecke, nach der Serhou Guirassy das 2:1 köpfelte (64.), dann traf er selbst zum 3:1 (78.) und bediente noch Tanguy Coulibaly vor dem 4:1 (90.+1).

Erleichtert wirkte auch der zuletzt harsch kritisierte, diesmal aber tadellose Torhüter Fabian Bredlow, dem Hoeneß demonstrativ auf dem Rasen gratulierte. „Die letzten Wochen waren gerade für mich nicht einfach. Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das hat mich nicht berührt“, räumte der VfB-Keeper ein, der sich mit seinen Mitspielern nach Schlusspfiff dort aufstellte, wo rund 4000 Gästefans bereits für die Party zum Ligaverbleib probten, die zu Pfingsten im Schwabenland steigen soll.

Mainz fehlt die Gier

Die gegenteilige Gefühlslage dominierte bei den Rheinhessen, denen nach dem rauschenden Sieg gegen den FC Bayern irgendwie die Gier verlustig gegangen ist. Vier Niederlagen nach jener Feierstunde am Mainzer Europakreisel sind kein Zufallsprodukt. „Wir bekommen zu viele Gegentore und lassen uns zu leicht auskontern – so ist es einfach nicht gut genug“, erklärte Trainer Bo Svensson bedröppelt. Auch Sportdirektor Martin Schmidt war bedient: „Am Ende bleibt, dass eigentlich mehr möglich gewesen ist. Die Freude über den neunten oder achten Platz ist ein bisschen weg.“