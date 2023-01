VfB Stuttgart beim SC Paderborn im Liveticker: Wer kann überhaupt spielen?

Von: Niklas Noack

VfB-Abwehrmann Konstantinos Mavropanos (r.) ist für das DFB-Pokal-Achtelfinale gegen den SC Paderborn wieder fit. © IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Bundesligist VfB Stuttgart ist im Achtelfinale des DFB-Pokals beim Zweitligisten SC Paderborn zu Gast. Alles zur Partie im Liveticker.

SC Paderborn - VfB Stuttgart (-:-)

Aufstellungen: So könnten der VfB und Paderborn spielen

Gil Dias und Genki Haraguchi: Stuttgarts Neue im Kader

Labbadia über Paderborn: So sieht der VfB-Trainer den Gegner

VfB Stuttgart gegen SC Paderborn: Aufstellungen

Aufstellung SC Paderborn Huth - Hoffmeier, Heuer, Müller, Obermair - Schallenberg, Klefisch, Justvan, Leipertz, Muslija - Conteh Aufstellung VfB Stuttgart Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Vagnoman - Karazor, Haraguchi, Endo, Silas, Führich - Guirassy Tore

VfB Stuttgart: Gil Dias und Genki Haraguchi im Kader

Vor der Pokalpartie gegen den SC Paderborn gibt es beim VfB in Sachen Personal einige Fragezeichen. Nicht dabei sein wird Naouirou Ahamada, der kurz vor einem Wechsel zu Crystal Palace steht. Zudem wird Tiago Tomas (Einriss in der Bauchmuskulatur) fehlen. Angeschlagen ist Silas (Einblutung am Schienbein), dessen Einsatz deshalb noch fraglich ist. Konstantinos Mavropanos soll nach seiner Kopfverletzung wieder spielfähig sein. Bereits im Kader sind die beiden Neuverpflichtungen Gil Dias und Genki Haraguchi.

VfB-Coach Bruno Labbadia sieht den SC Paderborn als Spitzenmannschaft der 2. Bundesliga

Paderborn/Stuttgart - Eigentlich hat der VfB Stuttgart derzeit andere Probleme als das Achtelfinale des DFB-Pokals, denn die Schwaben stecken tief im Bundesligaabstiegskampf. Doch vielleicht gelingt es den Stuttgartern, durch die Partie beim Zweitligisten SC Paderborn etwas Mut zu schöpfen.

Einfach wird die Aufgabe in Ostwestfalen aber nicht und so spricht VfB-Coach Bruno Labbadia von einer „heißen Herausforderung“. Immerhin ist der SCP derzeit Tabellenfünfter und schielt auf die Aufstiegsplätze, was Labbadia dazu veranlasste, den Gegner zu loben: „Sie sind eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga.“ Personell kann Paderborns Trainer Lukas Kwasniok aus dem Vollen schöpfen. Die Partie wird am Dienstag (18 Uhr/Sky) angepfiffen.